«Плохому научит»: Сергей Шнуров дал солисту Rammstein мастер-класс по отборному русскому мату

"Мистер эпатаж" Сергей Шнуров своих позиций не сдает. В новом видео в своем "Инстаграме" лидер "Ленинграда" показал, чему научил Тилля Линдеманна, 55-летнего фронтмена немецкой группы Rammstein.

- Мой приятель из Германии,он плохо говорит по-русски, просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом. Давай! - скомандовал Шнур.

И Тилль затянул русским басом с немецким акцентом непечатное послание, как принято говорить, на три веселых буквы. Музыканту, судя по всему, язык Шнурова пришелся по душе, и они оба разразились задорным смехом.

Всего за час видео в "Инстаграме" лидера "Ленинграда" набрало больше ста тысяч отметок "нравится".

"Огонь!", "Я тоже буду теперь поздравлять всех так!", "Шнур как всегда, плохому научит".

И каждый третий подписчик уверен - это "привет" Иосифу Пригожину, намекая на диалог "двух столиц" и "двух культур".

Напомним, продюсер Иосиф Пригожин в радиоэфире назвал поклонников Шнурова "лохами" - за то, что те бездумно повторяют матерные слова песен "Ленинграда". Шнуров в ответ написал стихотворение, в котором "извинился" за то, что "пел как слышится", пообещал забрать нецензурные слова обратно и слушать отныне только Валерию - жену Пригожина.

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