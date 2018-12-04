Декабрь - время строить планы на будущий год и настраиваться только на хорошее. Ну и, конечно же, мечтать и загадывать желания вместе со своими близкими и любимыми! А с исполнениями этих самых желаний вам помогут эксперты «Комсомолки».

Все еженедельные декабрьские выпуски «Комсомолки» будут по-настоящему заряжены. Каждую среду на станицах декабрьских «толстушек», читатели смогут найти важные советы по исполнению самых сокровенных желаний от ведущих экстрасенсов страны.

В номере от 5 декабря 2018 года финалистка «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина расскажет, как привлечь и удержать в своем доме деньги.

12 декабря экстрасенс Екатерина Борисова больше известная как баба Катя финалистка «Битвы экстрасенсов» подскажет, как притянуть и не отпускать от себя удачу.

19 декабря финалист 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» поделится с читателями, как в 2019 году не пропустить и сохранить свою любовь.

26 декабря Марина Зуева, участница 18 сезона главного магического проекта страны, расскажет, как сохранить и укрепить свое здоровье.

Покупайте еженедельник «Комсомолки» себе и родственникам в декабре и заряжайтесь правильной энергией. И пусть ваши желания исполняются!

Газету можно купить во всех киосках прессы.