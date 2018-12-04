Малоимущие семьи за рождение второго ребенка в Ленобласти будут получать квартиры

Во вторник, 4 декабря, глава Ленинградской области Александр Дрозденко провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2018 года. Губернатор в режиме онлайн отвечал на беспокоящие жителей региона вопросы, касающиеся капитального ремонта, социальной поддержки малоимущих, коммунальных услуг, реставрации Домов культуры и даже поделился опытом пользования социальными сетями. Мы выделили самое важное и интересное.

5 тысяч рублей – за первенца

Одной из важнейших тем, которую затронул Дрозденко, стала социальная поддержка нуждающихся семей, задумывающихся о рождении детей. По словам губернатора, правительство области выступило с инициативой, при которой малоимущим семьям будут выплачиваться за рождение первенца 5 тысяч рублей ежемесячно до тех пор, пока ему не исполнится полтора года. Помимо этого, за рождение второго ребенка в течение трех лет нуждающиеся семьи будут получать квартиру. Это станет стимулом для тех, кто мечтает о детях, но боится сделать первый шаг.

Плата за капремонт не будет повышаться в течение двух лет

Губернатор Александр Дрозденко также объяснил причину повышения платы за капитальный ремонт в Ленобласти до 7,20 рублей. На сегодняшний день сбор по региону составляет почти 90%, плюс поступает 400 миллионов рублей дотаций из областного бюджета.

- Несмотря на хороший сбор средств на капремонт их уже не хватает даже на 2019 год. Все собранные деньги мы сразу же тратим на программу, ничего не остается в запасах. Из-за этого и было принято решение повысить сбор. Но сейчас мы разрабатываем план, при котором плата на капитальный ремонт не будет повышаться в течение двух лет, - отметил губернатор 47-го региона.

Кура – на экспорт

Также, по словам Дрозденко, в Ленинградской области широкое производство товаров, которые отправляются на экспорт.

- Если говорить про несырьевой экспорт, то ты мы экспортируем товары, которые производятся как отечественными компаниями, так и иностранными. Интерес зарубежных партнеров заключается в том, что производство на территории Ленинградской области для них выходит дешевле, где-либо еще, - рассказал Александр Дрозденко. – Что касается сельскохозяйственной продукции, то на сегодняшний день регион вышел на экспорт яйца, мяса куры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Инстаграм помогает держать руку на пульсе»

Во время пресс-конференции глава Ленобласти рассказал и о пользе Instagram, которым он стал пользоваться с недавних пор. Он отметил, что его страница в соцсети стала своеобразной жалобной книгой, через которую поступает множество вопросов от жителей региона.

- Несмотря на то, что самостоятельно вести Instagram очень сложно, так как не всегда хватает на это времени, он помогает мне держать руку на пульсе событий и оперативно решать многие проблемы, - отметил губернатор.