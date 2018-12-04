2018-12-04T19:26:39+03:00
Дом. Семья

Туры на Новый 2019 год из Петербурга: Куда поехать за границу, цены, направления

Какие самые популярные направления на Новый 2019 год из Петербурга, куда стоит ехать с детьми, как сэкономить на турах, мы разбирались со специалистами
Анжелика ЗАУЭР
Поделиться:
Многие мечтают попасть на Новый год в Петербург. А вот местные предпочитают отмечать праздники не дома.Многие мечтают попасть на Новый год в Петербург. А вот местные предпочитают отмечать праздники не дома.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
Изменить размер текста:

Оливье и телевизор уже в прошлом. А вместо них - отвесные горы, белый песочек, острая пища и теплое, прозрачное море. «Комсомолка» узнала, как, где и за сколько можно провести самые незабываемые новогодние праздники за границей.

Туры на Новый 2019 год из Петербурга

КУДА ЛЕТЕТЬ

- По своей красоте Таллин сравним с Прагой и Будапештом, но не так сильно бьет по кошельку. Поэтому 15 тысяч вполне хватит, чтобы три-четыре дня побродить по зимней Эстонии.

- А сказочный круиз в Скандинавские страны обойдется и того дешевле: пересечь сразу три страны можно всего за 11 тысяч рублей. Сложно придумать более захватывающее новогоднее путешествие.

Одно из самых популярных направлений на Новый год из Петербурга - круиз в ближайшие Скандинавские страны. Фото: Тимур ХАНОВ

Одно из самых популярных направлений на Новый год из Петербурга - круиз в ближайшие Скандинавские страны.Фото: Тимур ХАНОВ

- Про Африку лучше забыть - новые жаркие направления, особенно на юг и запад континента, по-прежнему остаются небезопасны.

- Если вы не можете жить без родины жирафов, то отправляйтесь в Египет. Немногие знают, что эта страна снова ждет россиян (перелет через Каир) в гости, чем и пользуются петербуржцы, отправляясь туда, например, на автобусе.

- Чтобы не мучить детей долгими перелетами, следует выбрать Израиль. Время в пути составит не более пяти часов, а белоснежный песок и теплое море оправдают все ожидания.

- Если вы мечтаете о рождественской сказке с традиционными огоньками, самодельными пряниками и милыми сувенирами, то вам в Европу. Например, на праздничную ярмарку в Дрезден.

Израиль - отличный отдых на новогодние каникулы для всей семьи! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Израиль - отличный отдых на новогодние каникулы для всей семьи!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Петербуржцы очень любят Чехию, Венгрию и Германию. Многие предпочитают Францию, но она на порядок дороже.

- Любители горнолыжного спорта обожают кататься всегда, но только не в Новый год, ведь в это время спортсменам мешают многочисленные туристы, любующиеся красотами гор.

Почему Турция

- В этом году Турция бьет все рекорды, - отмечает директор фирменного агентства «Слетать.ру» Екатерина Симонова. - Наши туристы распробовали ее зимой, и поток желающих вырос на сорок процентов. Пусть в это время там не особенно жарко, но все же тепло. А некоторые петербуржцы умудряются искупаться зимой.

Кроме того, турецкие отели всеми способами пытаются угодить новогодним привычкам туристов. Здесь и анимационные праздники для детей, и бассейны с подогревом, и праздничный банкет со всякими сладостями. В отличие от экзотических стран здесь петербуржцы могут прочувствовать любимую атмосферу Нового года.

В Турции на Новый год не покупаешься, но в этом есть свои прелести. Фото: Антон ПИКУС

В Турции на Новый год не покупаешься, но в этом есть свои прелести.Фото: Антон ПИКУС

По сравнению с той же Европой ценники в Турцию весьма щадящие. Самый простой вариант обойдется в 40 тысяч рублей на человека, средний - в 50.

А КАК СЭКОНОМИТЬ?

Чтобы сэкономить, нужно было позаботиться о путевке в августе, а получить скидку прямо перед праздниками, к сожалению, не получится. К тому же вариантов может и не остаться. До Нового года еще целый месяц, а бронь в гостиницах уже достигла 60 процентов.

Но есть маленькая лазейка: в этом году большинство петербуржцев отдыхает в самые дорогие дни - с 29 декабря по 8 января. Если вы сможете сдвинуть свои каникулы на неделю раньше или позже, то получится немного сэкономить. Правда, эти даты не касаются Европы: рождественские дни там длятся больше месяца.

Кроме того, если очень хочется, на отдых можно оформить кредит.

ПРИЦЕНИСЬ

Куда недорого можно съездить на Новый 2019 год

Сочи, Крым - от 18 тысяч рублей на человека, вылет 28-29 декабря, на 8 дней.

Таллин, Эстония - от 13 тысяч рублей на человека, автобус 29-30 декабря, на 3-4 дня.

Круиз Хельсинки - Стокгольм - Таллин - от 11 тысяч рублей на человека.

Турция - от 40 тысяч рублей на человека, вылет 28 декабря, на 7 дней, отель 5*, все включено.

Чехия, Прага и Венгрия, Будапешт - от 50 тысяч рублей на человека, 7 дней.

ОАЭ - от 45 тысяч рублей на человека, вылет 27 декабря, на 7 дней.

Израиль - от 60 тысяч рублей на человека.

Австрия, Германия - от 65 тысяч рублей на человека, 7 дней.

Таиланд, Вьетнам - от 120 тысяч рублей на человека, на 10-12 дней.

Доминикана, Куба - от 145 тысяч рублей на человека, на 12-14 дней.

Мальдивы, Сейшелы - от 180 тысяч рублей на человека, на 10-12 дней.

Благодарим за помощь в подготовке материала Сеть турагентств Слетать.ру.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как украсить комнату на Новый год 2019
Продумывать варианты украшения комнат в вашем доме к Новому году лучше всего начинать заранее, в идеале за несколько недель до праздника. Так у вас будет время изучить все предложения. Мы в свою очередь хотим рассказать о нескольких простых идеях
Как украсить офис на Новый год 2019 своими руками
Дедлайны, итоговые отчёты, сдача проектов - пережить декабрь на работе часто задача не для слабонервных. Но стоит только нарядно украсить офис, и работать сразу станет легче. Мы собрали советы, актуальные в 2019 году, а вам осталось только воплотить их в
Как украсить елку к Новому году 2019 своими руками
Экзотическая, белая или в экостиле - самое время подумать, какой будет ваша елка на Новый год 2019 и как ее лучше украсить. Изучаем последние тенденции праздничного дизайна и применяем их в отдельно взятой квартире
Десерты на Новый 2019 год: вкусные и простые рецепты
Без сладостей на новогоднем столе никак не обойтись, ведь символ года - Желтая Свинья - очень любит различные вкусности. Не успеваете продумать финал праздника? Мы вам поможем! Смотрите наши простые и вкусные рецепты десертов на Новый год 2019
Новогодний шар своими руками
Новогодние шары на елку - блестящие, матовые, расписные – их столько на новогодних развалах, что глаза разбегаются! Какие взять? А, может, лучше сделать новогодний шар своими руками?! Такого украшения, больше точно ни у кого не будет!
Закуски на Новый 2019 год: вкусные и простые рецепты
Закуски - незаметная, но очень важная вещь на праздничном столе. Благодаря им вы сможете запомнить эту ночь и не хватить лишнего. Ищите простые и вкусные рецепты для праздничного ужина? Мы подобрали для вас лучшие закуски на Новый год
Новости 24
В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей
«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году
В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы
Инновационный центр «Буревестник» открылся в Петербурге
Ветераны и блокадники в Петербурге получат более 1,7 млрд рублей
Петербургский метрополитен рассказал о желтых конструкциях между вагонами
Контрольно-счетная палата проверит строительство стадиона «Санкт-Петербург»
Александр Дрозденко: «У меня честный Instagram»
На дорогах Приморского района с разницей в час эпично сгорели две легковушки
При рождении второго ребенка нуждающиеся семьи Ленобласти получат квартиру
Дрозденко рассказал о развитии экспорта в Ленобласти
В Петербурге на час закрывали для проверки метро «Чернышевская»
Смольный купит 15 квартир для сирот на 34 миллиона рублей
Дед Мороз прокатит петербуржцев на ретросоставе метро
Перекресток улиц Маршала Захарова и Десантников залило кипятком из-за прорыва трубы
Смольный увеличит долю в «Метрострое» до контрольной
Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах и детсадах
В Ленобласти открылась «добрая» выставка молодых художников-инвалидов
Прокуратура изымет енотов и белок из зоопарка в Зеленогорске
Беглов подписал закон о расширении направлений для маткапитала в Петербурге
Антимонопольщки отменили конкурс на закупку эскалаторов для «Техноложки»
В Петербурге школьник создал профсоюз учеников и попал под угрозу исключения
На Кленовой улице в Сертолово ночью сгорели две машины