Туры на Новый 2019 год из Петербурга: Куда поехать за границу, цены, направления

Оливье и телевизор уже в прошлом. А вместо них - отвесные горы, белый песочек, острая пища и теплое, прозрачное море. «Комсомолка» узнала, как, где и за сколько можно провести самые незабываемые новогодние праздники за границей.

Туры на Новый 2019 год из Петербурга

КУДА ЛЕТЕТЬ

- По своей красоте Таллин сравним с Прагой и Будапештом, но не так сильно бьет по кошельку. Поэтому 15 тысяч вполне хватит, чтобы три-четыре дня побродить по зимней Эстонии.

- А сказочный круиз в Скандинавские страны обойдется и того дешевле: пересечь сразу три страны можно всего за 11 тысяч рублей. Сложно придумать более захватывающее новогоднее путешествие.

Одно из самых популярных направлений на Новый год из Петербурга - круиз в ближайшие Скандинавские страны.Фото: Тимур ХАНОВ

- Про Африку лучше забыть - новые жаркие направления, особенно на юг и запад континента, по-прежнему остаются небезопасны.

- Если вы не можете жить без родины жирафов, то отправляйтесь в Египет. Немногие знают, что эта страна снова ждет россиян (перелет через Каир) в гости, чем и пользуются петербуржцы, отправляясь туда, например, на автобусе.

- Чтобы не мучить детей долгими перелетами, следует выбрать Израиль. Время в пути составит не более пяти часов, а белоснежный песок и теплое море оправдают все ожидания.

- Если вы мечтаете о рождественской сказке с традиционными огоньками, самодельными пряниками и милыми сувенирами, то вам в Европу. Например, на праздничную ярмарку в Дрезден.

Израиль - отличный отдых на новогодние каникулы для всей семьи!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Петербуржцы очень любят Чехию, Венгрию и Германию. Многие предпочитают Францию, но она на порядок дороже.

- Любители горнолыжного спорта обожают кататься всегда, но только не в Новый год, ведь в это время спортсменам мешают многочисленные туристы, любующиеся красотами гор.

Почему Турция

- В этом году Турция бьет все рекорды, - отмечает директор фирменного агентства «Слетать.ру» Екатерина Симонова. - Наши туристы распробовали ее зимой, и поток желающих вырос на сорок процентов. Пусть в это время там не особенно жарко, но все же тепло. А некоторые петербуржцы умудряются искупаться зимой.

Кроме того, турецкие отели всеми способами пытаются угодить новогодним привычкам туристов. Здесь и анимационные праздники для детей, и бассейны с подогревом, и праздничный банкет со всякими сладостями. В отличие от экзотических стран здесь петербуржцы могут прочувствовать любимую атмосферу Нового года.

В Турции на Новый год не покупаешься, но в этом есть свои прелести.Фото: Антон ПИКУС

По сравнению с той же Европой ценники в Турцию весьма щадящие. Самый простой вариант обойдется в 40 тысяч рублей на человека, средний - в 50.

А КАК СЭКОНОМИТЬ?

Чтобы сэкономить, нужно было позаботиться о путевке в августе, а получить скидку прямо перед праздниками, к сожалению, не получится. К тому же вариантов может и не остаться. До Нового года еще целый месяц, а бронь в гостиницах уже достигла 60 процентов.

Но есть маленькая лазейка: в этом году большинство петербуржцев отдыхает в самые дорогие дни - с 29 декабря по 8 января. Если вы сможете сдвинуть свои каникулы на неделю раньше или позже, то получится немного сэкономить. Правда, эти даты не касаются Европы: рождественские дни там длятся больше месяца.

Кроме того, если очень хочется, на отдых можно оформить кредит.

ПРИЦЕНИСЬ

Куда недорого можно съездить на Новый 2019 год

Сочи, Крым - от 18 тысяч рублей на человека, вылет 28-29 декабря, на 8 дней.

Таллин, Эстония - от 13 тысяч рублей на человека, автобус 29-30 декабря, на 3-4 дня.

Круиз Хельсинки - Стокгольм - Таллин - от 11 тысяч рублей на человека.

Турция - от 40 тысяч рублей на человека, вылет 28 декабря, на 7 дней, отель 5*, все включено.

Чехия, Прага и Венгрия, Будапешт - от 50 тысяч рублей на человека, 7 дней.

ОАЭ - от 45 тысяч рублей на человека, вылет 27 декабря, на 7 дней.

Израиль - от 60 тысяч рублей на человека.

Австрия, Германия - от 65 тысяч рублей на человека, 7 дней.

Таиланд, Вьетнам - от 120 тысяч рублей на человека, на 10-12 дней.

Доминикана, Куба - от 145 тысяч рублей на человека, на 12-14 дней.

Мальдивы, Сейшелы - от 180 тысяч рублей на человека, на 10-12 дней.

Благодарим за помощь в подготовке материала Сеть турагентств Слетать.ру.