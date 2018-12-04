2018-12-04T08:46:39+03:00
Происшествия

На Авангардной улице в Санкт-Петербурге с хлопками и взрывами сгорела квартира

Огонь вспыхнул на седьмом этаже типовой советской восьмиэтажки [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
На Авангардной улице в Санкт-Петербурге с хлопками и взрывами сгорела квартира. Фото: vk.com/spb_todayНа Авангардной улице в Санкт-Петербурге с хлопками и взрывами сгорела квартира. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Вой сирен и столб дыма, поднимавшийся в небо, взбудоражил жителей Красносельского района Петербурга вечером 3 декабря. На седьмом этаже восьмиэтажного дома на Авангардной улице 3 горела квартира. Тушить ее приехали четыре пожарных расчета.

- Вызов поступил на пульт дежурного в 21:35. В двухкомнатной квартире загорелась комната площадью 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

Через считанные минуты после вызова огнеборцы прибыли на место ЧП и стали выводить из подъезда дома людей. В первую очередь эвакуировали всех с верхнего этажа, ведь огонь полыхал сильно и мог перекинуться выше.

Но не все пожелали эвакуироваться и делали эпичные кадры из своих квартир. Сами местные жители сообщают, что горело «красиво» и со «звуковыми эффектами».

На Аванградной улице в Петербурге сгорела квартира.Видео в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец.

- Были хлопки и взрывы слышны, у кого-то батареи прорвало и кипяток на пол хлещет, - сообщили горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсетях.

Примерно через час огнеборцы справились с возгоранием. Хотя на месте все время дежурили машины скорой помощи, на пожаре, по счастью, никто не пострадал. В 22:25 огонь был потушен.

- К ликвидации ЧП привлекалось 19 человек личного состава, - рассказали в МЧС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму