2018-12-04T08:46:39+03:00
Происшествия

На Авангардной улице в Санкт-Петербурге с хлопками и взрывами сгорела квартира

Огонь вспыхнул на седьмом этаже типовой советской восьмиэтажки [видео]
Петр КИБЕР
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На Авангардной улице в Санкт-Петербурге с хлопками и взрывами сгорела квартира. Фото: vk.com/spb_todayНа Авангардной улице в Санкт-Петербурге с хлопками и взрывами сгорела квартира. Фото: vk.com/spb_today
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Вой сирен и столб дыма, поднимавшийся в небо, взбудоражил жителей Красносельского района Петербурга вечером 3 декабря. На седьмом этаже восьмиэтажного дома на Авангардной улице 3 горела квартира. Тушить ее приехали четыре пожарных расчета.

- Вызов поступил на пульт дежурного в 21:35. В двухкомнатной квартире загорелась комната площадью 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

Через считанные минуты после вызова огнеборцы прибыли на место ЧП и стали выводить из подъезда дома людей. В первую очередь эвакуировали всех с верхнего этажа, ведь огонь полыхал сильно и мог перекинуться выше.

Но не все пожелали эвакуироваться и делали эпичные кадры из своих квартир. Сами местные жители сообщают, что горело «красиво» и со «звуковыми эффектами».

На Аванградной улице в Петербурге сгорела квартира.Видео в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец.

- Были хлопки и взрывы слышны, у кого-то батареи прорвало и кипяток на пол хлещет, - сообщили горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсетях.

Примерно через час огнеборцы справились с возгоранием. Хотя на месте все время дежурили машины скорой помощи, на пожаре, по счастью, никто не пострадал. В 22:25 огонь был потушен.

- К ликвидации ЧП привлекалось 19 человек личного состава, - рассказали в МЧС.

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