Петербург в третий раз стал лучшим в мире направлением для культурного туризма

Санкт-Петербург – это культурная столица не только России, но и всего мира. По меньшей мере для туристов. Так решило жюри международного конкурса World Travel Awards и назвало город на Неве лучшим направлением для путешественников в номинации «Культура».

- Петербург обошел такие мировые центры искусств, как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рим, Венецию, Пекин, а также Сидней, Кито и Рио-де-Жанейро, - сообщается на сайте премии.

Сама церемония прошла 1 декабря в столице Португалии Лиссабоне, куда съехались ведущие представители туристической индустрии со всего мира. Страны, города, компании и авиаперевозчики боролись за звание «самых-самых», но одно из первых мест, в итоге, уехало в Россию.

При этом стоит отметить, что Северная столица не впервые становится столицей культурной. Первенство в данной номинации от World Travel Awards Петербург получал в 2017 и 2016 годах, что еще раз подчеркивает статус города.