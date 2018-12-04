2018-12-05T12:30:02+03:00
Здоровье

Цифровой больничный лист: удобно и быстро

В Фонде социального страхования рассказали о современных электронных сервисах, разработанных ведомством
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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..Фото: Александр ГЛУЗ
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О том, как Фонд встал на «цифровые» рельсы и каких успехов достигла, в ходе круглого стола в «Комсомольской правде» рассказали представители Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

- Нашими клиентами является большая часть жителей Ленинградской области. До недавнего времени по нашим услугам преобладал бумажный документооборот. Но в рамках общего тренда по цифровизации мы видели необходимость оптимизировать услуги и перевести их в «онлайн», - говорит управляющий Ленинградским региональным отделением ФСС РФ Геннадий Щемелев.

Реализацию новых программ в ФСС Ленинградской области начали с главного – листков временной нетрудоспособности. Это флагманский проект, поскольку касается всего работающего населения региона.

До 2017 года оформление больничного доставляло немало хлопот. Заболевший сотрудник боялся испортить документ или потерять, врач – заполнить графы неправильно, а государство тратило деньги и время на выпуск бланков со спецзащитой. Теперь процедура стала гораздо проще. Полтора года назад в России узаконен больничный бюллетень нового поколения — электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Он имеет такую же юридическую силу и функции, как и обычный бумажный больничный.

- Процедура обработки документов стала проще, - рассказывает Геннадий Щемелев. - Сокращается время на оформление документа, а значит, больше внимания врач может уделить пациенту. К тому же, исключается возможность фальсификации и страхового мошенничества.

В среднем за один год в Ленинградской области больничными пользуются 600 тысяч человек. Из них в прошлом году меньше одного процента выбрали ЭЛН, а в этом году - уже 12%.

- К новой системе присоединяются не только государственные организации, но и частные, - добавляет Геннадий Щемелев. - Пока законодательство разрешает выбирать, какой вид листка для человека предпочтительнее. Но они абсолютно равнозначные. За 1,5 года ни одной жалобы не поступало.

Переживать о том, что работодатели узнают больше, чем нужно, не стоит. При передаче информации из больницы в компанию все данные шифруются. Как это работает, объяснил заместитель начальника отдела информатизации Максим Герасименков.

- В больнице пациент подписывает соглашение на обработку персональных данных. Когда они вводятся в больничный лист, подписываются с помощью криптопровайдера и электронной цифровой подписи (ЭЦП) врача. После этого документ отправляется по защищенному каналу в ФСС, - рассказывает Максим Герасименков – Оттуда его получает работодатель. Но доступны ему не все данные. О диагнозе коллеги узнать не смогут - он так и останется врачебной тайной.

А тем временем Фонд социального страхования продолжает активно внедрять новые электронные сервисы, чтобы россиянам стало удобнее и легче пользоваться его услугами.

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