2018-12-06T01:00:01+03:00
Общество

Социальные услуги переходят на «цифру»

В Фонде социального страхования рассказали о разработанных ведомством современных электронных сервисах
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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..Фото: Александр ГЛУЗ
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О том, как компания встала на «цифровые» рельсы и каких успехов достигла, в ходе круглого стола, в «Комсомольской правде» рассказали представители Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

- Нашими клиентами является большая часть жителей Ленинградской области, - говорит управляющий Ленинградским региональным отделением ФСС РФ Геннадий Щемелев. – До недавнего времени по нашим услугам преобладал бумажный документооборот. Но в рамках общего тренда по цифровизации мы видели необходимость оптимизировать услуги и перевести их в «онлайн».

Флагманским проектом стал Электронный листок временной нетрудоспособности. За год в Ленинградской области больничными пользуются в среднем 600 тысяч человек. И, если в 2017 году меньше 1 процента выбрали ЭЛН, то в этом году - уже 12%.

Еще один цифровой проект приложение «Социальный навигатор». Мобильная платформа поможет клиентам узнать обо всех услугах Фонда.

- Социальное законодательство достаточно сложно для понимания. Приложение поможет каждому в нем разобраться, - объясняет заместитель управляющего Ленинградским региональным отделением ФСС РФ Ирина Разгулова. - С его помощью можно рассчитать размер пособий и социальных выплат, получить информацию о социальных услугах, оставить обращение к сотрудникам фонда.

Бесплатное приложение можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство.

Сейчас приложение работает как информационно-справочный ресурс. Однако скоро в нем появятся новые опции. Такие, как карта с маршрутами для инвалидов-колясочников и возможность обратиться к волонтерам.

- Добровольцы смогут помочь убрать квартиру, добраться до больницы или сходить в магазин за покупками, - уточняет Ирина Разгулова.

Сотрудники отмечают, что программа проста в обращении. Поэтому найти всю необходимую информацию будет несложно.

В 2019 году фонд планирует запустить еще один проект - «Социальный цифровой юрист». Сервис поможет инвалидам разобраться в юридических тонкостях, а также пожаловаться на недобросовестных поставщиков социальных услуг.

- Приложение находится на стадии разработки и его внедрение только планируется. Его цель – создание информационной системы, которая будет рассказывать гражданам об их социальных правах и регулировать споры между клиентами, Фондом и его поставщиками, - рассказывает начальник правового отдела Ленинградским региональным отделением ФСС РФ Анатолий Ефименко.

Воспользоваться этим интернет-сервисом местные жители смогут одними из первых. Ленинградская область войдет в список пилотных регионов, где будут тестировать приложение.

А тем временем Фонд социального страхования продолжает активно внедрять новые электронные сервисы, чтобы россиянам стало удобнее и легче пользоваться его услугами.

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