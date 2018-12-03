2018-12-04T15:06:38+03:00
Досуг

Впервые в Петербурге «Квартет И» и группа «Би-2» выступят вместе в рамках спектакля «Письма и песни»

Остроумные, а порой и грустные тексты Квартета будут сочетаться с яркими и мелодичными песнями «Би-2»
Степан СТЕПАНОВ
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«Квартет И» всегда на редкость плодотворно сотрудничал с группой «Би-2». Сначала был фильм «О чем говорят мужчины», к которому группа написала саундтрек и выпустила одноименный альбом. Потом – «О чем говорят мужчины. Продолжение», к которому группа также создала саундтрек, в полном составе снималась, а еще выпустила клип на песню «Ля-ля тополя».

Год назад впервые в Москве с успехом прошел первый совместный спектакль «Квартета И» и группы «Би-2». К радости поклонников, эту прекрасную совместную работу смогут увидеть теперь и в Петербурге!

Впервые в Петербурге «Квартет И» и группа «Би-2» выступят вместе.

Впервые в Петербурге «Квартет И» и группа «Би-2» выступят вместе.

На сцене БКЗ «Октябрьский» 26 февраля 2019 года «Квартет И» и «Би-2» сыграют спектакль «Письма и песни», в котором остроумные, а порой и грустные тексты Квартета будут сочетаться с яркими и мелодичными песнями «Би-2».

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