Квартира с видом на оргию: Мамочка из Петербурга пожаловалась на отель, в котором гости занимаются сексом

Для многих петербуржцев и переехавших в город на Неве россиян, жить в историческом центре Северной столицы – мечта. Но не все понимают, с какими непредвиденными трудностями им предстоит столкнуться. Так, назвавшаяся Мариной мать двоих малышей пожаловалась уполномоченному по правам ребенка, что ее малолетние детки ежедневно видят плотские утехи постояльцев мини-отеля, расположенного напротив.

- Мы только недавно переехали в новую квартиру, но радость от новоселья оказалось омрачена. Наши окна выходят во двор, и мы видим, как в номерах люди занимаются сексом, - приводит слова петербурженки сайт детского омбудсмена.

Учитывая, что многие мини-гостиницы снимают именно для романтических встреч, то посмотреть наверняка есть на что. Впрочем, весело это только для взрослых, а вот детям сценки из камасутры пока видеть рано.

Женщину возмущает, что ее двое маленьких детей периодически видят в окне взрослые игры страстных парочек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но не только незашторенные окна беспокоят возмущенную мамочку. Кроме зрелищ с рейтингом 18+, из приоткрытых створок раздаются такие же сексуально-нецензурные звуки.

- Наши дети все слышат, это кошмар! – рассказывает о непростой ситуации Марина.

Но самое неприятное, что сделать с проблемой практически ничего невозможно. Закон разрешает размещать мини-отели в жилых домах, и если постояльцы не совершают ничего незаконного – не шумят по ночам, например, то выселить их невозможно.

- Полиция отказывается реагировать. Они пожимают плечами и говорят, что за незадернутые шторы у нас еще не сажают! – сообщает женщина.

Не помогли несчастной мамочке и в Роспотребнадзоре, так как непосредственной опасности здоровью детей в этой ситуации инспектора не усмотрели.

Фактически у проблемы есть два пути: идти в суд и пытаться доказать свою правоту, требуя выселить отель, или же договариваться с администрацией гостиницы. Но там, в свою очередь, уверены, что закона не нарушают.

Хотя еще можно заколотить свои окна фанерой, переехать или подождать, пока дети вырастут – тогда взрослые развлечения им будут уже не страшны.