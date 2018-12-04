Директор гимназии не отчислит ученика, создавшего профсоюз в петербургской школе

ТЕМА ДНЯ. Революция или личный пиар? Школьник из Петербурга создает ученический профсоюз 00:00 00:00

Скандал в Гимназии № 622 Выборгского района Петербурга разгорелся два дня назад. Десятиклассник Леонид Ш. рассказал, что директор учебного заведения угрожает ему отчислением и жалобой в прокуратуру. Поводом стал профсоюз учащихся, который основал юноша.

ВЫЗВАЛИ НА КОВЕР

Члены организации разработали план «минимум» и «максимум», направленные на защиту их интересов. Школьники потребовали, чтобы гимназия перестала нарушать «регламент проверки знаний и очередности уроков». Как объясняет Леонид, периодически учителя проводили больше трех контрольных или проверочных работ в один день. Также Леонид и его «товарищи» хотели, чтобы школа меньше контролировала внешний вид. Например, не запрещала красить волосы в яркие цвета.

Десятиклассник Леонид создал в школе собственный профсоюз и борется за права учеников.

- Если у нас возникает проблема, то нас игнорируют. Предлагают обратиться в совет старост. Но там обсуждаются вопросы, которые нас не касаются или не интересуют. Например, какую елку поставить к Новому году, - объясняет свою позицию ученик.

Как рассказывает Леонид, после одной из встреч его вызвала на ковер директор школы. Глава учреждения пригрозила ученику «прокуратурой и психбольницей».

«УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Сейчас руководство гимназии отказывается общаться с журналистами. Несколько раз корреспонденты «Комсомольской правды» пытались получить комментарий от директора, но тщетно. Сотрудники прочно держат оборону, а за информацией посылают в администрацию Выборгского района. Там, действительно, о «профсоюзе» уже наслышаны.

Охранник внимательно следит за теми, кто переступает порог гимназии.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Никто отчислять ребенка не собирается, - заявила Марина Станкевич, сотрудница пресс-службы Выборгского района Петербурга. – Да, директор не отвечает, так как в школе учебный процесс продолжается, идут занятия. В гимназии учатся больше 1200 учеников. Сама по себе гимназия очень интересная, проводит многочисленные спортивные мероприятия, поддерживает международный имидж.

Также в администрации отметили, что директор всегда очень тактична и посвятила преподаванию всю сознательную жизнь. В ее копилке звания почетного работника

общего образования РФ и «Отличника физической культуры и спорта».

Как будет дальше развиваться ситуация - покажет время. Сейчас Леонид находится на больничном из-за проблем с сердцем. Юноша вернется за парту через три дня.