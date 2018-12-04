2018-12-04T23:28:51+03:00
Общество

Плата за капитальный ремонт в Ленобласти не будет повышаться два года

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко объяснил причины увеличения взносов в 2019 году
Лилия КОЗЛОВА
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Плата за капитальный ремонт в Ленобласти не будет повышаться два годаПлата за капитальный ремонт в Ленобласти не будет повышаться два годаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Вопрос взносов на капитальный ремонт – очень животрепещущая тема. С нового года сборы в Ленинградской области поднимутся, и будут составлять 7,20 рублей, вместо 5,50 рублей. Однако, как объяснил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, это необходимые меры для того, чтобы реализовать все запланированные проекты. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам 2018 года, которая состоялась во вторник, 4 декабря.

- Четыре года назад мы вводили плату за капитальный ремонт 5,50 рублей. После Петербурга это была самая дешевая плата по Северо-Западу. Тогда я сказал, что повышений не будет, пока мы не будем видеть, что те деньги, которые собираются, полностью расходуются, - заявил глава региона.

Действительно, в 2018 году Ленинградская область совершила большой рывок по капитальному ремонту жилых домов. Это можно наблюдать в Выборге, Кировске и других районах региона. Очень много зданий были приведены в порядок: обновлена кровля домов, проведен ремонт в парадных, заменены лифты, покрашены стены. Но на этом цель еще не достигнута.

- За последние годы мы четко определили систему приемки домов, - отметил Дрозденко. – И все средства, которые поступают в фонд, полностью тратятся на капитальный ремонт до последней копейки. Ничего лишнего у нас не остается.

Губернатор Ленобласти отметил, что, несмотря на неплохой сбор, который достигает почти 90%, а также дополнительных 40 миллионов дотаций из областного бюджета, денег все равно не хватает. Сейчас уже существует готовая программа по капитальному ремонту на будущий год, но если плата так и останется на уровне 5,50 рублей, то этого будет не достаточно для того, чтобы реализовать все планы. Именно по этой причине и было принято решение повысить сбор с населения.

- Сначала было предложение сделать плату средней по Северо-Западу – 9,50 рублей. Я сказал - нет, это слишком резко. Давай повысим на уровень 7,20 рублей, - рассказал губернатор. – К тому же, эти сборы все равно не соответствуют тем темпам, которые мы взяли.

Надо отметить, что плата за капитальный ремонт в Ленинградской области не поднималась в течение четырех лет с 2014 года. Кроме того, Александр Дрозденко на пресс-конференции обмолвился, что сейчас правительство региона разрабатывает план, при котором сборы не будут повышаться еще ближайшие два года. Поэтому, вполне вероятно, что нынешнее увеличение платы не станет ежегодной традицией.

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