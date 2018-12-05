Учителя, ставшие героями мемов, написали на своего 13-летнего обидчика заявление в полицию

Теперь 13-летний семиклассник из Гатчины Андрей несколько раз подумает, прежде чем пошутить над учителями. В начале сентября подросток создал паблик, в котором постил смешные мемы о своих педагогах из лицея №3 в Гатчине. Те обиделись: сначала перестали пускать на уроки, а затем обратились в полицию. Дело на семиклассника пока не завели, но уязвленных учителей это не останавливает.

Из туалета в интернет

Родители Андрея от происходящего в шоке. Папа мальчика Владимир Кормин рассказывает: узнав о шалости, сына отругал. И четырежды извинился перед учителями – именно столько раз в школе разбирали случившееся.

- Мне непонятна реакция учителей, - вздыхает Владимир. – Всегда у детей будут любимые и нелюбимые учителя. Раньше школьники писали про учителей на стенах туалета. А сейчас эпоха интернета, дети переместились туда.

Паблик, в котором Андрей обсмеивал педагогов, создал не он один. Всего было трое проказников. В конце сентября мальчишки стали забавляться тем, что постили смешные картинки с изображением учителей. Смысл некоторых заключался в том, что сердце детей бьется сильно, как только они видят строго педагога. Значение других было более радикально – прически нелюбимых учителей сравнивали с собачьей стрижкой.

- Мы не знали, чем именно занимается Андрей, - объясняет Владимир. – Видим, что сидит в фотошопе. Еще и порадовались, мол, наконец осваивает новые программы на компьютере.

Паблик Андрея и его команды просуществовал до конца октября. К тому времени в группе смеялись над педагогами уже 90 человек. А так как опубликовать новость в группе мог любой желающий, то стена паблика стала наполняться и картинками с матами. Это учителей взбесило. Родителей Андрея вызвали в школу, где поведение подростка разобрали в компании директора и соцпедагогов. Паблик Андрей удалил в тот же день. Но этим дело не кончилось.

В паблике публиковали такие смешные картинки. Жертвами становились нелюбимые учителя

Ждет колония?

- Андрей говорил, что его не пускают в класс. А еще нам открыто говорили, чтобы мы забирали документы из школы. Но куда он пойдет в середине года? – рассуждает отец проказника.

Правда, родители второго шутника все же сдались и теперь приятель Андрея постигает учебу в соседней школе.

В паблике школьники обидели троих учителей – русского языка, химии и физкультуры. Последний педагог проигнорировала мемы о себе. Но остальные оказались принципиальными: по словам Владимира Кормина, написали заявление в полицию.

- Кажется, они говорили о том, чтобы привлечь подростков к ответственности за оскорбления, - вспоминает отец. – Но ему 13 лет, невозможно его за такое привлечь.Мне пришло письмо из прокуратуры. Но ходу делу кажется, еще не дали. В любом случае я, как отец, буду за своего ребенка. Нужно будет – найму адвоката. У кого из нас не было конфликтов в школе?

Пока проказник учится в той же школе и пока семиклашку не гонят из лицея. Родители обратились в РОНО, где их заверили, что мальчик имеет право продолжать учебу.

Чтобы наказать Андрея учителя отправились в полицию

Получить комментарий от руководства или учителей лицея №3 «Комсомольской правде» не удалось. В школе целый день заняты все телефоны. Но в комитете образования Ленобласти «КП-Петербург» заверили: о конфликте между учениками и учителями знают.

- Будем разбираться в ситуации вместе с уполномоченным по правам ребенка, - отметил пресс-секретарь правительства по социальным вопросам Михаил Муравьев.

На момент подготовки материала официального комментария от правоохранительных органов не последовало.

Официально

«Конфликт уже исчерпан!»

Администрация Гатчинского района:

- Конфликт из-за высмеивающих мемов исчерпан. Действительно, в октябре в комитет образования Гатчинского района обратилась мама ученика Гатчинского лицея № 3 с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в школе. Ее сын с одноклассниками организовали группу ВКонтакте, где выкладывали мемы о своих друзьях и об учителях школы. На малом педсовете мама принесла вместе с сыном извинения. Однако, по ее словам, сына не пускали на уроки. Комитет образования пояснил, что исключать из школы обучающегося нет оснований. Также была запрошена объяснительная с директора школы. На письменную жалобу мамы комитет дал ответ, что отчисление из школы не планируется.

Двое учителей, в адрес которых были размещены оскорбительные мемы, обратились как физические лица с жалобой в прокуратуру. Рассмотрением дела занимались представители ОДН.

Мальчик продолжает учиться в школе. Сегодня на базе комитета образования будет собрана служба медиации для повторного рассмотрения сложившейся ситуации.