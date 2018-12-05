2018-12-05T18:26:14+03:00
Общество

Учителя, ставшие героями мемов, написали на своего 13-летнего обидчика заявление в полицию

Подростка перестали пускать на уроки и попросили уйти из школы
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments354
Андрей хотел пошутить. Но его юмор педагоги не оценилиАндрей хотел пошутить. Но его юмор педагоги не оценили
Изменить размер текста:

Теперь 13-летний семиклассник из Гатчины Андрей несколько раз подумает, прежде чем пошутить над учителями. В начале сентября подросток создал паблик, в котором постил смешные мемы о своих педагогах из лицея №3 в Гатчине. Те обиделись: сначала перестали пускать на уроки, а затем обратились в полицию. Дело на семиклассника пока не завели, но уязвленных учителей это не останавливает.

Из туалета в интернет

Родители Андрея от происходящего в шоке. Папа мальчика Владимир Кормин рассказывает: узнав о шалости, сына отругал. И четырежды извинился перед учителями – именно столько раз в школе разбирали случившееся.

- Мне непонятна реакция учителей, - вздыхает Владимир. – Всегда у детей будут любимые и нелюбимые учителя. Раньше школьники писали про учителей на стенах туалета. А сейчас эпоха интернета, дети переместились туда.

Паблик, в котором Андрей обсмеивал педагогов, создал не он один. Всего было трое проказников. В конце сентября мальчишки стали забавляться тем, что постили смешные картинки с изображением учителей. Смысл некоторых заключался в том, что сердце детей бьется сильно, как только они видят строго педагога. Значение других было более радикально – прически нелюбимых учителей сравнивали с собачьей стрижкой.

- Мы не знали, чем именно занимается Андрей, - объясняет Владимир. – Видим, что сидит в фотошопе. Еще и порадовались, мол, наконец осваивает новые программы на компьютере.

Паблик Андрея и его команды просуществовал до конца октября. К тому времени в группе смеялись над педагогами уже 90 человек. А так как опубликовать новость в группе мог любой желающий, то стена паблика стала наполняться и картинками с матами. Это учителей взбесило. Родителей Андрея вызвали в школу, где поведение подростка разобрали в компании директора и соцпедагогов. Паблик Андрей удалил в тот же день. Но этим дело не кончилось.

В паблике публиковали такие смешные картинки. Жертвами становились нелюбимые учителя

В паблике публиковали такие смешные картинки. Жертвами становились нелюбимые учителя

Ждет колония?

- Андрей говорил, что его не пускают в класс. А еще нам открыто говорили, чтобы мы забирали документы из школы. Но куда он пойдет в середине года? – рассуждает отец проказника.

Правда, родители второго шутника все же сдались и теперь приятель Андрея постигает учебу в соседней школе.

В паблике школьники обидели троих учителей – русского языка, химии и физкультуры. Последний педагог проигнорировала мемы о себе. Но остальные оказались принципиальными: по словам Владимира Кормина, написали заявление в полицию.

- Кажется, они говорили о том, чтобы привлечь подростков к ответственности за оскорбления, - вспоминает отец. – Но ему 13 лет, невозможно его за такое привлечь.Мне пришло письмо из прокуратуры. Но ходу делу кажется, еще не дали. В любом случае я, как отец, буду за своего ребенка. Нужно будет – найму адвоката. У кого из нас не было конфликтов в школе?

Пока проказник учится в той же школе и пока семиклашку не гонят из лицея. Родители обратились в РОНО, где их заверили, что мальчик имеет право продолжать учебу.

Чтобы наказать Андрея учителя отправились в полицию

Чтобы наказать Андрея учителя отправились в полицию

Получить комментарий от руководства или учителей лицея №3 «Комсомольской правде» не удалось. В школе целый день заняты все телефоны. Но в комитете образования Ленобласти «КП-Петербург» заверили: о конфликте между учениками и учителями знают.

- Будем разбираться в ситуации вместе с уполномоченным по правам ребенка, - отметил пресс-секретарь правительства по социальным вопросам Михаил Муравьев.

На момент подготовки материала официального комментария от правоохранительных органов не последовало.

Официально

«Конфликт уже исчерпан!»

Администрация Гатчинского района:

- Конфликт из-за высмеивающих мемов исчерпан. Действительно, в октябре в комитет образования Гатчинского района обратилась мама ученика Гатчинского лицея № 3 с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в школе. Ее сын с одноклассниками организовали группу ВКонтакте, где выкладывали мемы о своих друзьях и об учителях школы. На малом педсовете мама принесла вместе с сыном извинения. Однако, по ее словам, сына не пускали на уроки. Комитет образования пояснил, что исключать из школы обучающегося нет оснований. Также была запрошена объяснительная с директора школы. На письменную жалобу мамы комитет дал ответ, что отчисление из школы не планируется.

Двое учителей, в адрес которых были размещены оскорбительные мемы, обратились как физические лица с жалобой в прокуратуру. Рассмотрением дела занимались представители ОДН.

Мальчик продолжает учиться в школе. Сегодня на базе комитета образования будет собрана служба медиации для повторного рассмотрения сложившейся ситуации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В ожидании открытия Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»
Более 500 школьников и 150 педагогов со всей страны соберутся на Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Миссия ярославского форума - помочь ребятам сформировать образ своего будущего, выбрать профессию и образовательную
Пересдача итогового сочинения 2018
Все ученики 11-х классов пишут итоговое сочинение. Оно необходимо для допуска к ЕГЭ летом: чтобы получить этот допуск, достаточно написать эссе на "тройку" и выше. Тем, кто не справился с этой задачей, дается ещё две попытки пересдачи итогового сочинения
Новости 24
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму