Ресторан «Крыша 18» занимает два этажа. Оформленный в эклектичном стиле, он обладает своей собственной атмосферой, покоряющей с первых минут. Высокие окна открывают захватывающий панорамный вид на город, акваторию Невы, Сампсониевский мост и крейсер Аврора. В интерьере ресторана использовано натуральное дерево, а граффити на стенах и лофтовые лампы гармонично сочетаются с классическими мягкими диванами и яркой зеленью живых растений. Гости могут разместиться в основном зале со сценой или провести время в уединенной обстановке каминного vip-зала.

В интерьере ресторана использовано натуральное дерево, а граффити на стенах и лофтовые лампы гармонично сочетаются с классическими мягкими диванами и яркой зеленью живых растений.Фото: Андрей ГАШЕВ

В меню ресторана «Крыша 18» - интернациональный выбор блюд. Несколько видов стейков в испанском хоспере, отличный ассортимент рыбы и морепродуктов, популярные позиции русской, итальянской и азиатской кухни. Для любителей японской кухни в ресторане есть суши бар с широким ассортиментом классических и фирменных роллов.

В меню ресторана «Крыша 18» - интернациональный выбор блюд.Фото: Андрей ГАШЕВ

Отдельно стоит отметить внушительную линейку авторских и классических коктейлей. Винная карта представлена позициями Старого и Нового света, алкогольная - большим выбором крепких напитков, в том числе элитными сортами виски, коньяка и граппы.

Для ценителей чая и чайных коктейлей панорамный ресторан «Крыша 18» - идеальное место. Бесконечное множество сортов и фирменных миксов, восхитительный масала-чай на кокосовом молоке или горячий фруктовый коктейль… В огромном перечне чайной карты обязательно найдется что-нибудь вам по душе.

Высокие окна открывают захватывающий панорамный вид на город.Фото: Андрей ГАШЕВ

«Крыша 18» - ресторан, который обязательно станет вашим любимым местом для семейных обедов и ужинов, пятничных встреч с коллегами и друзьями. Если же вам хочется веселья и драйва - добро пожаловать на караоке – вечеринки, где можно и своим талантом блеснуть, и других послушать, и даже сразиться в караоке-баттле со звездами!

«Крыша 18» - ресторан, который обязательно станет вашим любимым местом для семейных обедов и ужинов, пятничных встреч с коллегами и друзьями.Фото: Андрей ГАШЕВ

В декабре для любителей романтичных прогулок терраса ресторана превратится в лунную поверхность с уникальной инсталляцией «Moon 18». «Путешествия на Луну» станут частью вашей жизни, а спутник Земли еще ближе – космобургеры и космококтейли для мечтателей, путешественников во времени и настоящих джедаев. Хьюстон, мы ответственно заявляем на «Крыше 18» никаких проблем, только невесомость и невероятная красота лунной поверхности. Необычная возможность увидеть любое созвездие в телескоп на лучшей крыше Петербурга. Кстати, прекрасный шанс стать звездой Инстаграма: фотографируйте и выкладывайте снимки крыш Петербурга с хештегом #roof18 #moon18, отмечайте @roof18_rest, и мы гарантируем посещение Планетария для трех самых космических авторов фото. Гагарин сказал бы «Поехали!», а мы советуем достать космошлемы, стряхнуть звездную пыль со скафандров и провести этот декабрь на «Крыше 18». И не забывайте загадывать желание!

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