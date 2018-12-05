2018-12-05T16:05:16+03:00
Происшествия

В Карелии нетрезвый мужчина пригрозил расстрелять шумную соседку из игрушечного автомата

Несмотря на анекдотичность ситуации, против агрессивного пьяницы завели уголовное дело
Петр КИБЕР
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В Карелии нетрезвый мужчина пригрозил расстрелять шумную соседку из игрушечного автомата.В Карелии нетрезвый мужчина пригрозил расстрелять шумную соседку из игрушечного автомата.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Обычный бытовой конфликт в столице Карелии Петрозаводске, закончился уголовным делом для несдержанного на эмоции мужчины. Нетрезвый житель одной из многоэтажек не стерпел, что его соседка слишком шумно занимается фитнессом и пришел к ней домой с автоматом. Игрушечным.

- В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая пожаловалась на угрозы со стороны своего соседа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Карелия.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру вломился пьяный мужчина и потребовал утихомириться, она отказалась, заявив, что занимается спортом. Но просто так сосед не сдался. Он сходил домой и вернулся с пластмассовой копией автомата Калашникова пригрозив убить женщину, после чего удалился. Свидетелем сценки стали и другие жильцы дома, выглянувшие на лестничную клетку на шум скандала.

Возможно эта анекдотичная ситуация и осталась бы без последствий, но напуганная любительница фитнесса пошла в полицию. Там к ее заявлению отнеслись серьезно и завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Теперь недовольному соседу грозит до двух лет тюрьмы, а до суда он останется под подпиской о невыезде.

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