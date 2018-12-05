2018-12-05T12:51:38+03:00
Недвижимость

В Петербурге оценили лучшие риэлторские агентства, ипотечные банки, застройщиков и построенные ЖК

Заседание Экспертного совета проходило в двух частях - открытой и закрытой
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В задачу конкурсантов входило показать результативность работы в текущем году по совершенствованию договорной базы с покупателями жилья, качества клиентского сервиса и продвижения. Фото предоставлено организатором конкурса «Доверие потребителя».В задачу конкурсантов входило показать результативность работы в текущем году по совершенствованию договорной базы с покупателями жилья, качества клиентского сервиса и продвижения. Фото предоставлено организатором конкурса «Доверие потребителя».
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На заседании Экспертного совета XI конкурса «Доверие потребителя», которое состоилось 23 ноября в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете, 24 финалиста конкурса выступили с презентациями и ответили на вопросы членов жюри.

Прежде чем выйти в финал, участники прошли многоступенчатый отбор через голосование пользователей Интернета (за них было отдано около 8 000 голосов) и посетителей выставок «Жилищный проект» и «Ярмарки недвижимости» (около 1 000 голосов).

Заседание Экспертного совета проходило в двух частях - открытой и закрытой. В первой части финалисты - жилые комплексы, риэлторские агентства, строительные компании и ипотечные банки «защищали» свои компании и проекты и отвечали на вопросы экспертов.

В задачу конкурсантов входило показать результативность работы в текущем году по совершенствованию договорной базы с покупателями жилья, качества клиентского сервиса и продвижения.

Во второй, закрытой части, 23 эксперта в трех комиссиях (юридической, информационной открытости и рекламе и комиссии по этике) ознакомились с отчетами оргкомитета по итогам объездов жилых комплексов, сравнительными таблицами анкет финалистов и результатами исследования «Тайный покупатель».

Экспертное голосование проводится в комиссиях анонимно по балльной системе. Оценки каждой комиссии имеют свой коэффициент, максимальный – у юридической комиссии. Для определения победителя по итогам экспертного голосования все значения суммируются, после чего выводится интегральная оценка по каждому из финалистов во всех семи номинациях.

- Конкурс «Доверие потребителя» уникален тем, что оценка наших номинантов производится комплексно, особенно – финалистов, - рассказал сопредседатель Оргкомитета конкурса Олег Островский. - Самый строгий фильтр, после голосования потребителей в Интернете и на специализированных выставках, – это оценка экспертов. Она основывается не на личном мнении каждого из них. Ей предшествует большая аналитическая работа членов оргкомитета. Это исключает появление среди победителей конкурса случайных компаний. И наша 11-летняя практика это подтверждает: ни один из победителей прошлых лет не ушел с рынка недвижимости. Они все успешно работают.

Олег Островский также отмечает, что конкурс полезен не только потребителям, но и самим участникам.

- Мы помогаем найти слабые места в их работе с потребителями. Открытое обсуждение на Экспертном совете позволяет компаниям посмотреть, что есть хорошего и интересного есть друг у друга. В конечном итоге, решая эти задачи, конкурс «Доверие потребителя» способствует повышению надежности участников рынка недвижимости и прозрачности самого рынка.

Имена победителей будут названы 14 декабря 2018 года на торжественной церемонии в Планетарии №1. Партнерами церемонии награждения выступили: ГК ЦДС, Группа ЛСР, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Компания «КВС».

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