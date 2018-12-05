2018-12-05T17:02:59+03:00
Общество

Куда приводят мосты: эксперты составили рейтинг популярности петербургских переправ

Анализ роумеров показал, что в этом сезоне посмотреть на ночные шоу больше всего туристов приезжали из Китая
Поделиться:
МТС проанализировала обезличенные данные абонентов и составила рейтинг популярности петербургских мостов. Фото предоставлено МТС.МТС проанализировала обезличенные данные абонентов и составила рейтинг популярности петербургских мостов. Фото предоставлено МТС.
Изменить размер текста:

МТС проанализировала обезличенные данные абонентов и составила рейтинг популярности петербургских мостов.

Согласно данным компании за весь период навигации с апреля по ноябрь 2018 года, чаще всего люди наблюдали за разведением Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов. При этом петербуржцы выбирают для просмотра места с меньшим скоплением людей, а также учитывают насколько легко потом будет добраться домой. Поэтому у местных жителей топ-3 оказался немного другим – Литейный, Благовещенский, Троицкий.

Рейтинг мостов Петербурга среди туристов

1. Благовещенский

2. Дворцовый

3. Троицкий

4. Биржевой

5. Литейный

6. Тучков

7. Большеохтинский

8. Александра Невского

9. Володарский

Рейтинг мостов среди местных жителей

1. Литейный

2. Благовещенский

3. Троицкий

4. Биржевой

5. Дворцовый

6. Тучков

7. Большеохтинский

8. Александра Невского

9. Володарский

Трафика, который сгенерировали жители и гости города во время просмотра разводки мостов, хватило бы на размещение более двух миллионов фотографий в соцсетях или почти 14 лет онлайн-трансляций.

Анализ мобильного трафика показывает, что жители Петербурга чаще всего делятся своими впечатлениями в социальной сети «ВКонтакте». На второй и третьей позиции расположились Instagram и Facebook. При этом, если среди горожан основные зрители – это молодежь до 25 лет, то среди российских туристов ядро любителей мостов составляют люди в возрасте от 35 лет до 50 лет, которые в основном используют «Одноклассники», реже «ВКонтакте» и Instagram. У россиян старше 45 лет большой популярностью также пользуется WhatsApp. Среди иностранцев ожидаемо популярны: Facebook, WeChat, Snapchat, Twitter и Tinder.

Анализ роумеров показал, что в этом сезоне посмотреть на ночные шоу с мостами больше всего туристов приезжали из Китая. Далее следуют США, Германия, Италия и Финляндия. Среди самых необычных стран – Буркина-Фасо, Бруней и Гондурас. Всего в период навигации зрителями традиционной петербургской забавы, согласно анализу мобильной активности, стали представители более 135 стран мира

.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Куда звонить в Петербурге зимой 2018-2019 года, если во дворе плохо убирают снег
В Северной столице заработал многоканальный телефон «горячей линии» Комитета по благоустройству. По нему можно звонить и оставлять жалобы на плохую уборку снега в Петербурге зимой 2018-2019 года
Новости 24
В Ленинградской области запустили онлайн-проект по сбору народных инициатив
Беглов готов поддержать малый и средний бизнес в Петербурге
Пациент психушки зарезал своего «коллегу» в лесу Ленобласти
Замурчательные новости: Александр Дрозденко наградит эрмитажного кота Ахилла
Замглавы администрации МО «Народный» Петербурга арестован за хищение 6,3 млн рублей
Парк Интернационалистов вновь включат в перечень зеленых зон Петербурга
Смольный заявил, что полностью рассчитался с «Метростроем»
Спикер петербургского ЗакСа поддержал имя Александра Невского для Пулково
Сотрудница госучреждения заплатит тысячу рублей за оскорбление начальника
Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на бумажном складе в Петербурге
У петербургской фирмы пропал грузовик с 20 тоннами куриного фарша
В Эрмитаже у туристки украли банковскую карту и сняли с нее миллион рублей
Пожар на складе бумаги в Петербурге пришлось тушить со спецпоезда
Подросток оказался в больнице после «передоза» наркотиками в Петербурге
Пожар вспыхнул в общежитии на юго-западе Петербурга
Тренер СКА похвалил игроков команды после разгрома «Торпедо»
Петербуржец спас уточку, вмерзшую в лед Крюкова канала
Пожар на складе с бумажной продукцией в Петербурге: ранг сложности повышен уже до №3
Петербургские полицейские устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами товарного поезда
Аэропорт Пулково не назовут в честь Петра Первого, несмотря на желание горожан
«Лада» столкнулась «лоб в лоб» с грузовиком в Волховском районе
Смертельное ДТП: иномарка вылетела на встречку под «КамАЗ» в Петергофе
В Ленобласти петербуржца похитили ради 150 тысяч рублей
«Пулково» встретил 17 –миллионного пассажира в 2018 году
В Купчино возобновят строительство инфекционной больницы