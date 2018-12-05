Куда приводят мосты: эксперты составили рейтинг популярности петербургских переправ

МТС проанализировала обезличенные данные абонентов и составила рейтинг популярности петербургских мостов.

Согласно данным компании за весь период навигации с апреля по ноябрь 2018 года, чаще всего люди наблюдали за разведением Благовещенского, Дворцового и Троицкого мостов. При этом петербуржцы выбирают для просмотра места с меньшим скоплением людей, а также учитывают насколько легко потом будет добраться домой. Поэтому у местных жителей топ-3 оказался немного другим – Литейный, Благовещенский, Троицкий.

Рейтинг мостов Петербурга среди туристов

1. Благовещенский

2. Дворцовый

3. Троицкий

4. Биржевой

5. Литейный

6. Тучков

7. Большеохтинский

8. Александра Невского

9. Володарский

Рейтинг мостов среди местных жителей

1. Литейный

2. Благовещенский

3. Троицкий

4. Биржевой

5. Дворцовый

6. Тучков

7. Большеохтинский

8. Александра Невского

9. Володарский

Трафика, который сгенерировали жители и гости города во время просмотра разводки мостов, хватило бы на размещение более двух миллионов фотографий в соцсетях или почти 14 лет онлайн-трансляций.

Анализ мобильного трафика показывает, что жители Петербурга чаще всего делятся своими впечатлениями в социальной сети «ВКонтакте». На второй и третьей позиции расположились Instagram и Facebook. При этом, если среди горожан основные зрители – это молодежь до 25 лет, то среди российских туристов ядро любителей мостов составляют люди в возрасте от 35 лет до 50 лет, которые в основном используют «Одноклассники», реже «ВКонтакте» и Instagram. У россиян старше 45 лет большой популярностью также пользуется WhatsApp. Среди иностранцев ожидаемо популярны: Facebook, WeChat, Snapchat, Twitter и Tinder.

Анализ роумеров показал, что в этом сезоне посмотреть на ночные шоу с мостами больше всего туристов приезжали из Китая. Далее следуют США, Германия, Италия и Финляндия. Среди самых необычных стран – Буркина-Фасо, Бруней и Гондурас. Всего в период навигации зрителями традиционной петербургской забавы, согласно анализу мобильной активности, стали представители более 135 стран мира

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