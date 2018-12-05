Владимир Колокольцев потребовал наказать мошенников, обманывающих петербургских ветеранов

В Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Найти наказать обидчиков пенсионера поручил сам министр внутренних дел России генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. Глава ведомства узнал из СМИ о том, что два раза подряд ограбили петербуржца и его жену. Теперь делом займется руководство Главного управления МВД Северной столицы.

В начале ноября 2018 года на домашний телефон пожилым петербуржцам начали звонить неизвестные люди, которые представились сотрудниками страховой компании. Они уверили ветерана, что предоставляют услуги и медицинское оборудование для пенсионеров Петербурга. Убедив стариков, что все по-настоящему, мошенники даже назвали точный адрес организации, однако позже оказалось, что никаких страховщиков там нет.

- Представители несуществующей «страховой организации» пришли в квартиру пожилой супружеской пары и предложили им купить электронную медицинскую установку для диагностики заболеваний, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Доверчивые пенсионеры согласились приобрести товар, показали «продавцу» место, где у них хранились деньги, попросив взять оттуда нужную сумму. Однако когда мошенник увидел, что в тайнике петербуржцев лежит около миллиона рублей, схватил деньги и сбежал, бросив все вещи в квартире.

Чуть позже из этой «организации» ветерану позвонили и сказали, что произошло некое недоразумение, и пообещали вернуть все деньги. К ним пришел тот же продавец. Однако мошенник снова пошел на обман. Он предложил супружеской паре обменять имеющуюся у них наличность на новые деньги, чтобы они якобы не обесценились, как это происходило в 90-е годы. К сожалению, пенсионеры согласились на эту аферу. В итоге в общей сложности они лишились 1,8 миллиона рублей.

После того, как расстроенные ветеран и его супруга поняли, что их обманули, они обратились в полицию. Но мошенники и в третий раз попытались нажиться на стариках. Тем не менее, наученные печальным опытом, они уже не пустили незнакомого человека к себе в квартиру.

- Для раскрытия данного преступления привлечены сотрудники Главного управления МВД России Петербурга и Ленобласти. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание злоумышленников, - отметила Ирина Волк.