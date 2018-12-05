Организатор теракта в Казанском соборе отправится в тюрьму на 3,5 года

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор Фирузу Калавурову, который обвинялся в подготовке теракта в Казанском соборе. Мужчина проведет 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

- Подсудимый признан виновным по части 1 статьи 222.1 и статьи 205.6 Уголовного Кодекса России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». При этом Калавуров свою вину не признал, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что осужденный является причастным к уголовному делу по обвинению Евгения Ефимова в изготовлении взрывчатки, которую он хотел использовать для теракта в Казанском соборе. По данным следствия, с октября 2017 года Ефимов обсуждал подготовку к теракту и заявлял, что является приверженцем запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации ИГИЛ.

Также 10 октября 2017 года Ефимов, Омаргаджиев, Калавуров и Эсмурзиев встретились у входа на станцию метро «Садовая» после молитвы в мечети. Там первый заявил, что хочет напасть на людей с ножом. Однако его сторонники идею не поддержали и заявили, что лучше всего нападать на военных и сотрудников полиции. В том же месяце Калавуров предложил сначала устроить теракт в церкви в Смоленском сквере, а позже заявил, что взрыв в Казанском соборе является более приоритетной целью.

В середине ноября 2017 года Ефимов и Калавуров осматривались на Дворцовой площади и фотографировал все вокруг, чтобы, видимо, продумать план нападения в этом месте.

Известно, что Калавуров хранил у себя тротил, пригодный для производства взрыва, и отрезок огнепроводного шнура ОШП.

В целом, по данному делу были задержаны семь фигурантов. Обвиняемые планировали провести сразу несколько терактов не только в Казанском соборе, но и в других людных местах.