Племянник Иосифа Бродского стал победителем конкурса «Неизвестный Петербург»

Литературный конкурс «Неизвестный Петербург» для любителей вышел на финишную прямую. Его победители будут объявлены в торжественной обстановке на Новогоднем книжном салоне, но мы уже знаем, кто они.

Это Юрий Вебер, представитель старинной петербургской династии зодчих, Михаил Кельмович, племянник Иосифа Бродского, и Жинан Джабер, петербургская школьница из семьи беженцев с ближнего Востока.

В этом году на популярный литературный конкурс было прислано более 500 работ. В нем приняли участие самые разные категории петербуржцев - от школьников до пенсионеров, от профессиональных архитекторов и краеведов до обыкновенных горожан - студентов, рабочих, менеджеров. Но среди множества работ, компетентное жюри отметило три, которые будут награждены денежными премиями.

Прежде всего, был отмечен присланный на конкурс очерк «Записки старого петербуржца» заслуженного архитектора Юрия Вебера, которому недавно исполнилось 82 года. Юрий Оттович принадлежит к коренным петербуржцам. Его далекие предки поселились на берегах Невы еще в XVIII столетии. Династия архитекторов Веберов возводила наш город в течение трех веков. И Юрий Оттович продолжил славную традицию семьи, которая, кстати, издавна жила на Большой Дворянской улице, ныне улице Куйбышева. Об этой улице и рассказал в своем очерке Юрий Вебер.

Следующую работу, которую отметило жюри, прислал на конкурс петербургский дизайнер Михаил Кельмович. Михаил поведал читателям об одном жителе известного дома Мурузи, что расположился на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля. Этот житель - великий русский поэт Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии по литературе, гордость современного Петербурга. Когда-то школьник Миша Кельмович приходил в гости к своему дяде - поэту Иосифу Бродскому - со своими первыми стихами, и тот внимательно читалих, давая дельные советы племяннику. Своими юношескими впечатлениями о посещении «полутора комнат» в доме Мурузи и решил поделиться с читателями Михаил Кельмович.

Третья работа, отмеченная жюри, принадлежит перу петербургской школьницы Жинан Джабер из семьи беженцев с Ближнего Востока. Жинан является одной из самых талантливых участников литературного клуба «Дерзание», при Дворце творчества юных на Невском проспекте. Ее стихи, рассказы, очерки уже публикуются в солидных литературных изданиях. А на конкурс Жинан прислала удивительную поэтическую зарисовку «Пряники с голубой лазурью» - таким красивым, таким романтическим ей видится город на Неве.

Поощрительными призами жюри отметило десять работ. Это новелла патриарха петербургской литературы Михаила Кураева «Халва-47», рассказ замечательного петербургского писателя Константина Мелихана «Ангел над городом», поэтические зарисовки прекрасного краеведа, журналиста, писателя Светланы Мосовой «Василеостровские открытки» и молодого начинающего автора Дмитрия Бакирова «Мой Петербург», исторические очерки Константина Ерофеева «Китайцы на Неве» и Василия Тюкавина «Единоверцы», воспоминания коренной петербурженки Ольги Чистяковой «Встреча с Александринкой», а также стихи петербургских поэтов Алексея Дунева, Татьяны Кудрявцевой и Бориса Цукера, посвященные любимому городу.

Все очерки и рассказы, отмеченные жюри, вошли в сборник - «Ангел над городом», который будет подарен гостям на торжественном открытии Санкт-Петербургского Новогоднего книжного салона 13 декабря в 11.30.

ВХОД на мероприятие по предварительной регистрации.