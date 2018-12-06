2018-12-06T12:57:40+03:00
Общество

Требуется аутентификация: фишинг-мошенничество под «пенсионным» предлогом

Рассказываем, где могут обмануть, чего нельзя делать в Интернете и как не поймать вирусы
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Чего нельзя делать в Интернете и как не поймать вирусы. Фото: Михаил ДЕНИСОВЧего нельзя делать в Интернете и как не поймать вирусы. Фото: Михаил ДЕНИСОВ
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Продолжаем нашу серию публикаций «Школа пенсионера». В этот раз мы расскажем, как спастись от угроз в Глобальной паутине. Поколению 55+ угнаться за техническим прогрессом сложнее, чем их внукам. Этим в полной мере и пользуются мошенники.

Так, в конце прошлого - начале этого года в Петербурге набирало обороты фишинг-мошенничество. Что закономерно - под «пенсионным» предлогом.

- Создаются вредоносные сайты, якобы позволяющие проверить наличие пенсионных накоплений на счету, - рассказали журналистам в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Нужно ввести паспортные данные и СНИЛС. После этого появляется сообщение, что положена выплата: сто тысяч рублей.

Об обмане пожилой человек узнает, когда обращается с вопросом об отсутствующей выплате в Пенсионный фонд.

Простые истины, но мы повторяем их снова и снова, чтобы наши близкие были в безопасности.

- Никогда никому не называйте данные банковской карты: номер, срок действия и особенно ПИН-код и CVV-код (это три цифры на обратной стороны карты). Зная эти данные, злоумышленники легко уведут деньги с вашего счета. Например, потратят все в интернет-магазине.

- Установите антивирус на свой компьютер, даже если вы уверены, что никогда не открываете подозрительные ссылки и сайты. Современные хакеры все время совершенствуют свои навыки. При этом необязательно платить: даже бесплатные версии популярных антивирусов успешно вычисляют большинство интернет-угроз.

- Не игнорируйте предупреждения поисковых сайтов и браузеров об угрозах. Если умная система не хочет открывать какую-либо ссылку, предупреждая о возможной опасности, а вы не уверены, что сайт, который вам нужен, надежен, лучше его не открывать.

- Не переходите в банковские кабинеты с посторонних сайтов. Вместо правильного перехода вас могут увести на лже-странички. Внимательно проверяйте, как написан адрес сайта: ошибка в одной букве может быть незаметна с первого взгляда и этим пользуются мошенники, маскирующие свои сайты под настоящие.

- Занесите в «Избранное» сайты, которыми вы часто пользуетесь и заходите на них оттуда. Это уменьшит риск попасть на постороннюю страницу.

- Не реагируйте на «кричащую» рекламу и ссылки. Особенно на те, которые сулят моментальные доходы.

- Не оставляйте на незнакомых сайтах свой номер телефона. Если вы пользуетесь соцсетями для общения с близкими, по возможности закройте страницу и не оставляйте в открытом доступе номер телефона.

- Если вам пришло странное сообщение якобы из банка - мол, сейчас заблокируют карту или списали крупную сумму денег - ни в коем случае не перезванивайте по указанному номеру. Рассуждайте логически: мошенники, как правило, не называют ни конкретный банк, ни другие ваши личные данные. Тогда как обращения из банков, как правило, адресные и содержат хотя бы несколько цифр карты, по которой может производиться операция. Если сомневаетесь, перезвоните по настоящему номеру банка - он указан на самой карточке. Или же проверьте баланс через банкомат и онлайн банк.

- Та же самая схема действует, если вам не пришло сообщение, а позвонил «робот». Иногда, это пугает пожилых людей: они думают, если на другом конце провода «механический голос», значит, им действительно звонят по делу. Нет, нет и еще раз нет. Современные технологии творят чудеса. Увы, не всегда во благо.

- Если вам позвонил якобы сотрудник банка, обратите внимание вот на что. Во-первых, представился ли он. Если нет или же произнесена звуконеразличимая скороговорка, надо насторожиться. Во-вторых, какие он задает вопросы. Настоящий банковский служащий никогда не попросит у клиента никакой код, тем более от карты, никакой СМС-пароль и так далее. Если у вас пытаются узнать эту информацию, сразу завершайте разговор.

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