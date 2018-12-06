Петербургский NONTRIVIAL CLUB с Александром Друзем разыграет миллион рублей! Произойдет это 11 декабря 2018 года в финале года. Захватывающее интеллектуальное сражение, по традиции, состоится на одной из любимых площадок клуба – в ресторане Brasserie de Metropole на Садовой.

«Думай как миллионер и станешь миллионером!» Эта крылатая фраза в прямом смысле относится к участникам NONTRIVIAL CLUB, весь 2018 год игравшим на миллион. Кто же станет миллионером, мы узнаем совсем скоро – 11 декабря на финале игр авторской серии «Россия в мире».

Тема финала нетривиальных игр с Александром Друзем «Россия в России». А еще гостей NONTRIVIAL CLUB ждет самая нетривиальная предновогодняя вечеринка с праздничной программой, угощением и конкурсом тематических костюмов с розыгрышем миллиона оваций и призов!

Миллион для команды-победителя предоставил меценат и друг клуба Роман Василенко.

Неизменные ведущие Александр Друзь и Андрей Максимков в этот вечер будут особенно остроумны, а среди команд появятся и новички.

За миллион сразятся постоянные и знаменитые игроки клуба: Борис Смолкин, Михаил Баркан, Аркадий Коваль, Лилия Киселенко, Геннадий Смирнов и многие другие известные петербуржцы.

Вам стоит подумать и присоединиться к NONTRIVIAL CLUB. В следующем году вы можете оказаться на пьедестале!

Что: Финал Нетривиальных игр с Александром Друзем из цикла «Россия в мире»

Где: Brasserie de Metropole. Санкт-Петербург, ул.Садовая, 22/2.

Когда: 11 декабря 2018 в 19-00.

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