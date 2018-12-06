2018-12-06T14:20:58+03:00
Общество

Думай как миллионер!

Внушительный приз вручат команде, наиболее успешной по итогам 2018 года
Поделиться:
11 декабря 2018 финальная игра года от NONTRIVIAL CLUB с Александром Друзем.11 декабря 2018 финальная игра года от NONTRIVIAL CLUB с Александром Друзем.
Изменить размер текста:

Петербургский NONTRIVIAL CLUB с Александром Друзем разыграет миллион рублей! Произойдет это 11 декабря 2018 года в финале года. Захватывающее интеллектуальное сражение, по традиции, состоится на одной из любимых площадок клуба – в ресторане Brasserie de Metropole на Садовой.

«Думай как миллионер и станешь миллионером!» Эта крылатая фраза в прямом смысле относится к участникам NONTRIVIAL CLUB, весь 2018 год игравшим на миллион. Кто же станет миллионером, мы узнаем совсем скоро – 11 декабря на финале игр авторской серии «Россия в мире».

Тема финала нетривиальных игр с Александром Друзем «Россия в России». А еще гостей NONTRIVIAL CLUB ждет самая нетривиальная предновогодняя вечеринка с праздничной программой, угощением и конкурсом тематических костюмов с розыгрышем миллиона оваций и призов!

Миллион для команды-победителя предоставил меценат и друг клуба Роман Василенко.

Неизменные ведущие Александр Друзь и Андрей Максимков в этот вечер будут особенно остроумны, а среди команд появятся и новички.

За миллион сразятся постоянные и знаменитые игроки клуба: Борис Смолкин, Михаил Баркан, Аркадий Коваль, Лилия Киселенко, Геннадий Смирнов и многие другие известные петербуржцы.

Вам стоит подумать и присоединиться к NONTRIVIAL CLUB. В следующем году вы можете оказаться на пьедестале!

Что: Финал Нетривиальных игр с Александром Друзем из цикла «Россия в мире»

Где: Brasserie de Metropole. Санкт-Петербург, ул.Садовая, 22/2.

Когда: 11 декабря 2018 в 19-00.

Аккредитация журналистов: press@nontrivial.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму