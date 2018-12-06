2018-12-06T14:32:40+03:00
Новости компаний

МегаФон подарил путевку на матч Звезд КХЛ победителям Первого фестиваля Детской следж-хоккейной лиги

Всего в соревнованиях приняли участие 10 детских команд из девяти городов России
Поделиться:
Ребята саратовских «Крыльев» - получили в награду от МегаФона поездку на матч Звезд КХЛ – 2019. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».Ребята саратовских «Крыльев» - получили в награду от МегаФона поездку на матч Звезд КХЛ – 2019. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».
Изменить размер текста:

Вчера в Петербурге завершился Первый фестиваль Детской следж-хоккейной лиги. Ребята одной из команд-победительниц - саратовских «Крыльев» - получили в награду от МегаФона поездку на матч Звезд КХЛ – 2019.

Всего в соревнованиях приняли участие 10 детских команд из девяти городов России: «Тропик» (Тула), «Умка» (Одинцово), «Красная молния» (Красноярск), «Крылья советов» (Москва), «Снегири» (Москва), «Крылья» (Саратов), «Атал» (Чебоксары), «Сибирский лис» (Бердск), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Башкирские пираты» (Уфа). В дни фестиваля юные спортсмены не только сражались за звание чемпионов на льду «Хоккейного города» СКА, но и успели лично познакомиться с главным тренером СКА Ильей Воробьевым и хоккеистами Павлом Дацюком и Антоном Беловым.

- Я рада, что фестиваль состоялся, и мы вновь ждем всех участников ровно через год! - поделилась президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева. - Было очень много эмоций, как у родителей, так и ребят. Мы хотели устроить юным следж-хоккеистам праздник, и у нас это получилось.

Мы рады поддерживать массовые виды спорта,- сказал директор регионального отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов.Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Мы рады поддерживать массовые виды спорта,- сказал директор регионального отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов.Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

В итоге золотые медали завоевали «Крылья» из Саратова и тульский «Тропик». Обе команды оказались самыми сильными в своих дивизионах, за что стали обладателями главного трофея - Кубка Фырка, сертификатов от КХЛ на приобретение экипировки и специальных призов. МегаФон, выступая партнером фестиваля, подарил «Крыльям» поездку на матч Звезд КХЛ, который пройдет 20 января 2019 года в Казани. А «Тропик» получил сертификат на поездку на международный турнир по следж-хоккею.

- Мы поддерживаем массовый спорт, особенно командный, и, конечно, участвуем в проектах Детской следж-хоккейной лиги, - рассказал директор регионального отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов. - Очень здорово, что фестиваль состоялся в Петербурге, и ребята получили необходимый опыт на этих соревнованиях.

Еще больше материалов по теме: «Мегафон»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Бесплатная диагностика в онкологии: станет ли она доступнее для пациентов с полисами ОМС
Разбираемся, как в Петербурге распределяются ежегодные квоты ОМС на высокотехнологичную диагностику и почему не у всех пациентов есть возможность сделать качественное обследование
Новости 24
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму