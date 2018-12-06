МегаФон подарил путевку на матч Звезд КХЛ победителям Первого фестиваля Детской следж-хоккейной лиги

Вчера в Петербурге завершился Первый фестиваль Детской следж-хоккейной лиги. Ребята одной из команд-победительниц - саратовских «Крыльев» - получили в награду от МегаФона поездку на матч Звезд КХЛ – 2019.

Всего в соревнованиях приняли участие 10 детских команд из девяти городов России: «Тропик» (Тула), «Умка» (Одинцово), «Красная молния» (Красноярск), «Крылья советов» (Москва), «Снегири» (Москва), «Крылья» (Саратов), «Атал» (Чебоксары), «Сибирский лис» (Бердск), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Башкирские пираты» (Уфа). В дни фестиваля юные спортсмены не только сражались за звание чемпионов на льду «Хоккейного города» СКА, но и успели лично познакомиться с главным тренером СКА Ильей Воробьевым и хоккеистами Павлом Дацюком и Антоном Беловым.

- Я рада, что фестиваль состоялся, и мы вновь ждем всех участников ровно через год! - поделилась президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева. - Было очень много эмоций, как у родителей, так и ребят. Мы хотели устроить юным следж-хоккеистам праздник, и у нас это получилось.

Мы рады поддерживать массовые виды спорта,- сказал директор регионального отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов.Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

В итоге золотые медали завоевали «Крылья» из Саратова и тульский «Тропик». Обе команды оказались самыми сильными в своих дивизионах, за что стали обладателями главного трофея - Кубка Фырка, сертификатов от КХЛ на приобретение экипировки и специальных призов. МегаФон, выступая партнером фестиваля, подарил «Крыльям» поездку на матч Звезд КХЛ, который пройдет 20 января 2019 года в Казани. А «Тропик» получил сертификат на поездку на международный турнир по следж-хоккею.

- Мы поддерживаем массовый спорт, особенно командный, и, конечно, участвуем в проектах Детской следж-хоккейной лиги, - рассказал директор регионального отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов. - Очень здорово, что фестиваль состоялся в Петербурге, и ребята получили необходимый опыт на этих соревнованиях.