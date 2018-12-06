Родственники поздравили Елизавету Боярскую с рождением сына

Елизавета Боярская и Максим Матвеев второй раз стали родителями: в ночь на 5 декабря дочка д'Артаньяна родила мальчика. Малыш стал вторым ребенком Елизаветы и Максима - в 2012 году у них родился сын Андрей. Как стало известно «КП»-Петербург», обоих детей Елизавета Боярская рожала в Петербурге, в одной из частных клиник. К счастью, все прошло хорошо.

- Малыш здоров, как и Лиза, - рассказала «КП» мать актрисы Лариса Луппиан.

Второй день 32-летняя Боярская, которая все еще находится в больнице, принимает поздравления со счастливым событием. Брат Елизаветы Сергей Боярский, депутат Госдумы, узнав о рождении племянника, сразу же отправил сестре sms.

- Она сейчас с родителями, а я, к сожалению, пока приехать не могу, у меня съезд партии, - объяснил «КП»-Петербург» Сергей Михайлович. – Если Бог даст, увидимся в это воскресенье, если нет, в конце следующей недели.

Муж актрисы Максим Матвеев принял поздравления с рождением второго ребенка, но от комментариев «Комсомолке» отказался.

Как нам удалось узнать, находиться в декрете Елизавета Боярская будет недолго. Уже в конце января ее можно будет увидеть на сцене МДТ в постановке «Братья и сестры. Версия».

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев познакомились на съемках картины «Я не скажу» в 2009 году. Между актерами сразу возникла симпатия, которая к концу съемок переросла в глубокое чувство. Свадьбу сыграли в 2010 году. Второю беременность супруги долго скрывали от СМИ. Лишь в конце сентября актриса выложила снимок в Instagram, на котором можно было увидеть заметно округлившийся живот.

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