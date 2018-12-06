2018-12-07T10:02:11+03:00
Звезды

«Гриша, будь здоров»: Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев показал новорожденного сына

Счастливый отец сделал трогательный снимок с малышом
Степан СТЕПАНОВ
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Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев сделал первое фото с сыном.Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев сделал первое фото с сыном.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Вчера ночью дочь Михаила Боярского Елизавета стала мамой во второй раз. В одной из частных клиник Петербурга 32-летняя актриса родила сыночка. Это уже второй ребенок в семье Елизаветы и Максима Матвеева.

Как рассказала "Комсомолке" мама Елизаветы Лариса Луппиан, роды прошли отлично: мальчик появился на свет здоровеньким и крепким, ростом 50 сантиметров. Отец малыша, который в день родов находился не в Петербурга, примчался к любимой на следующий же день. И сразу же выложил в Инстаграм трогательное фото с ребенком. Максим держит на руках мальчика и с умилением смотрит на него. Гриша - так назвали своего второго сына Елизавета и Максим.

- Гриша, сынище, с днем рождения, - написал под снимком Максим. - Будь здоров. Тут у нас интересно и весело.

maxim_matveev_maxim_matveev_
Урожайный нонче год.. Гриша...сынище...С Днем Рождения!! Будь здоров!!! Тут у нас интересно и весело!! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем!! Спасибо @lizavetabo за это чудо,за эту радость!! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь!! Ура, ура, ура!!! Спасибо всем за поздравления!!! Всем так же удач, радостей и самого наилучшего... ну и как говаривали классики : Милоты вам в ленту ... милоты много не бывает ... милота на милоте, милотою погоняет ... милота милоту притягивает ...
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Максим тут же поблагодарил свою супругу за сына и назвал его появление на свет чудом.

- Ты моя умница, героиня и любовь, - не сдержал эмоций Матвеев.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская в браке с 2010 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Максим Матвеев и Елизавета Боярская в браке с 2010 года.Фото: Евгения ГУСЕВА

Кстати, как выяснила «КП»-Петербург», засиживаться в декрете актриса МДТ Елизавета Боярская не собирается. Уже с 27 января 2019 года она вернется на сцену родного театра.

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