Мартиросян и Дудь - гости «Прожарки» НА ТНТ4

Премьера на ТНТ4! 10 и 17 декабря - новые выпуски первого комедийного хейт-шоу «Прожарка». Жертвами молодых комиков станут создатель главного комедийного шоу Comedy Club Гарик Мартиросян и самый популярный интервьюер современной России Юрий Дудь. Они не побоялись услышать всё, что о них думают на самом деле! Ведущий - Илья Соболев.

10 декабря - самый интеллигентный выпуск «Прожарки», который поднимает классическую для российской культуры тему «отцов и детей». И пусть Илья Соболев не Тургенев, а участники не родственники, но на хейт-шоу действительно столкнутся два поколения, у которых друг к другу много вопросов! Гарик Мартиросян - один из создателей проектов Comedy Club, «Наша Russia», которые определили развитие современного развлекательного телевидения. Своим юмором он воспитал целое поколение молодых комиков… которые при первой же возможности набросились на него! На стороне «прожарщиков» также выступил спецгость - продюсер и певец Семён Слепаков. По его мнению, шоу было «больше похоже на то, как внуки собрались вокруг умирающего деда, чтобы поделить наследство».

Гарика пришли поддержать резиденты Comedy Club и жена Жанна Левина-Мартиросян. Зря. Их тоже не пожалели!

Гарик Мартиросян, продюсер Comedy Club: «Когда Илья Соболев позвонил мне и предложил прийти в качестве гостя, я сразу согласился. За те 25 лет, что я занимаюсь юмором, через меня прошли тысячи звёзд. Над некоторыми из них я шутил слишком жёстко, с кем-то чуть не дотянул, но всё это было. Поэтому отказаться от участия в «Прожарке» для меня значило струсить. Большой плюс шоу в том, что ребята своими откровенными шутками снимают табу со многих тем и, говоря простым языком, разряжают обстановку»

Гениальный юморист, долларовый миллионер и талантливый музыкант, заточённый в тело стареющего армянина - с такой характеристикой Гарика встретили «прожарщики». Гурам Амарян похвалил его за стабильность: «15 лет в Comedy Club, 20 лет в браке, 30 лет с волосами». Марк Сергиенко признался: «Мне было неудобно говорить жёсткие слова про Гарика, хотя ему было пофиг, когда я смотрел Comedy Club в детстве». Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили, сценарист «Однажды в России» Филипп Воронин, комики проекта StandUp Алексей Щербаков и Ирина Приходько припомнили Гарику судейство в «Comedy Баттл», шоу «МартиросянOfficial», участие в проектах Первого канала, спорные посты в Instagram и многое другое.

Семён Слепаков сравнил карьеру Гарика Мартиросяна с биткоином: «Сначала никому не известное слово, потом резкий взлёт и не менее стремительное падение». Семён его старый друг, поэтому рассказал такое, чего не знал никто из присутствующих на шоу. Сам Гарик оправдал звание интеллигентного юмориста, поставив «прожарщиков» на место не дерзкими выпадами, а шутками на тему исследований литературоведа Шкловского и политических решений Петра I.

10 декабря в 23:00 на ТНТ4 - премьерная «Прожарка Гарика Мартиросяна»!