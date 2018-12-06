2018-12-06T19:35:03+03:00
Досуг

WHITESNAKE возвращаются в Россию, чтобы отпраздновать юбилей и представить новый альбом!

В рамках мирового тура 2019 года «Flesh & Blood» группа выступит 15 июля в БКЗ «Октябрьский»
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
WHITESNAKE возвращаются в Россию.WHITESNAKE возвращаются в Россию.
Изменить размер текста:

Основатель и бессменный лидер рок-группы WHITESNAKE - Дэвид КОВЕРДЕЙЛ - с гордостью объявляет даты двух российских шоу в рамках мирового тура 2019 года «Flesh & Blood»: 15 июля в БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург) и 17 июля в Крокус Сити Холл (Москва).

Всемирно известная группа WHITESNAKE, чьи альбомы не раз становились платиновыми, продолжает радовать своих поклонников концертами и всевозможными новинками: коллектив совсем недавно выпустил коллекцию «Unzipped» из 5 CD/DVD, которая объединяет редкие и неизданные акустические выступления, записанные за последние 20 лет. Более того, группа объявила о завершении записи нового альбома и начале мирового тура «Flesh & Blood». Релиз альбома состоится в мае 2019 года. Также группа пообещала до выхода альбома представить сингл и видеоклип под названием «Shut Up & Kiss Me».

В мировом туре «Flesh & Blood» Дэвида КОВЕРДЕЙЛА (вокал) будут сопровождать Реб БИЧ (гитара), Джоэль ХЕКСТРА (гитара), Майкл ДЕВИН (бас), Томми ОЛДРИДЖ (ударные) и Мишель ЛУППИ (клавиши).

«Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждем возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей WHITESNAKE. Для меня огромная честь гастролировать по этому невероятному миру на протяжении сорока лет и проживать незабываемые моменты вместе с миллионами людей… Я рад, что вы все присоединились ко мне в этом удивительном путешествии. Спасибо, что вы остаетесь со мной в течение 4-х десятилетий!».

Дэвиду КОВЕРДЕЙЛУ, экс-солисту легендарного коллектива Deep Purple, удалось создать группу с неисчерпаемым творческим потенциалом, неутомимой энергией и прекрасными живыми выступлениями, которые являются образцом настоящей рок-музыки. За сорокалетнюю творческую карьеру группа пережила взлеты и падения, менялись участники и музыкальный стиль, но всегда концерты WHITESNAKE проходили при полном аншлаге.

В полной мере насладиться мощным вокалом КОВЕРДЕЙЛА, первоклассными гитарными риффами, лучшими хитами и песнями WHITESNAKE, ставшими великими в истории рок-н-ролла за последние сорок лет, можно будет 15 июля в БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург) и 17 июля в Крокус Сити Холл (Москва).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Куда сходить на выходные в Петербурге 15 и 16 декабря 2018 года: лучшие рекламные ролики со всего мира и мастер-классы под руководством Деда Мороза
Уикэнд 15-16 декабря 2018 года в Петербурге будет полон интересных событий. Рассказываем, куда сходить в эти выходные и что посмотреть
Куда сходить на выходные в Петербурге 15 и 16 декабря 2018 года: лучшие рекламные ролики со всего мира и мастер-классы под руководством Деда Мороза
Новый год на подходе, и это заметно не только по празднично украшенному городу и сверкающим на улицах елкам. Даже мероприятия за две недели до главного праздника стали другими, магическими, лирическими и вызывающими улыбку
Новогодняя концертная программа «Избранное» от легендарного шоу Уральские пельмени
В новогодней концертной программе примут участие: Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Роман Постовалов, Сергей Калугин, Ксения Корнева, Илана Юрьева
Новости 24
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму