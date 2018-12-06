2018-12-06T19:35:03+03:00
Досуг

WHITESNAKE возвращаются в Россию, чтобы отпраздновать юбилей и представить новый альбом!

В рамках мирового тура 2019 года «Flesh & Blood» группа выступит 15 июля в БКЗ «Октябрьский»
Степан СТЕПАНОВ
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WHITESNAKE возвращаются в Россию.WHITESNAKE возвращаются в Россию.
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Основатель и бессменный лидер рок-группы WHITESNAKE - Дэвид КОВЕРДЕЙЛ - с гордостью объявляет даты двух российских шоу в рамках мирового тура 2019 года «Flesh & Blood»: 15 июля в БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург) и 17 июля в Крокус Сити Холл (Москва).

Всемирно известная группа WHITESNAKE, чьи альбомы не раз становились платиновыми, продолжает радовать своих поклонников концертами и всевозможными новинками: коллектив совсем недавно выпустил коллекцию «Unzipped» из 5 CD/DVD, которая объединяет редкие и неизданные акустические выступления, записанные за последние 20 лет. Более того, группа объявила о завершении записи нового альбома и начале мирового тура «Flesh & Blood». Релиз альбома состоится в мае 2019 года. Также группа пообещала до выхода альбома представить сингл и видеоклип под названием «Shut Up & Kiss Me».

В мировом туре «Flesh & Blood» Дэвида КОВЕРДЕЙЛА (вокал) будут сопровождать Реб БИЧ (гитара), Джоэль ХЕКСТРА (гитара), Майкл ДЕВИН (бас), Томми ОЛДРИДЖ (ударные) и Мишель ЛУППИ (клавиши).

«Мы действительно взволнованы и с нетерпением ждем возможности сыграть перед российскими поклонниками, а также вместе с ними отпраздновать 40-летний юбилей WHITESNAKE. Для меня огромная честь гастролировать по этому невероятному миру на протяжении сорока лет и проживать незабываемые моменты вместе с миллионами людей… Я рад, что вы все присоединились ко мне в этом удивительном путешествии. Спасибо, что вы остаетесь со мной в течение 4-х десятилетий!».

Дэвиду КОВЕРДЕЙЛУ, экс-солисту легендарного коллектива Deep Purple, удалось создать группу с неисчерпаемым творческим потенциалом, неутомимой энергией и прекрасными живыми выступлениями, которые являются образцом настоящей рок-музыки. За сорокалетнюю творческую карьеру группа пережила взлеты и падения, менялись участники и музыкальный стиль, но всегда концерты WHITESNAKE проходили при полном аншлаге.

В полной мере насладиться мощным вокалом КОВЕРДЕЙЛА, первоклассными гитарными риффами, лучшими хитами и песнями WHITESNAKE, ставшими великими в истории рок-н-ролла за последние сорок лет, можно будет 15 июля в БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург) и 17 июля в Крокус Сити Холл (Москва).

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