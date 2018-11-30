В Ленэкспо пройдут детские соревнования по мини-футболу

Футбольные поля в «Ленэкспо» готовят к встрече с юными спортсменами – 24 команды сразятся за Кубок «Ленэкспо» и «Экспофорума». Будут разыграны 9 комплектов медалей, лучшие игроки и лучшие вратари по итогам соревнований получат памятные призы. Для футболистов и зрителей выступят детский цирковой коллектив «Чайка» Красносельского дома детского творчества и отряд барабанщиков «ОНЛАЙН» гимназии № 586 Василеостровского района.

Летом, к открытию чемпионата мира по футболу 2018, в «Ленэкспо» были оборудованы два крытых мини-футбольных поля с искусственным травяным покрытием, комфортабельными раздевалками, душевыми, трибунами для болельщиков и кабинами для комментаторов. Во время Чемпионата на них прошел Марафон футбола Russia Unites с участием 32 любительских команд.

Поддержать юных спортсменов легко – вход свободный.

Начало соревнований: 11:00.

Место проведения: ВК «Ленэкспо», павильон №3.