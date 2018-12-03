2018-12-06T19:42:22+03:00
Досуг

Uriah Heep возвращается в Россию, Украину и Беларусь со своими золотыми хитами

Британская группа выступит в Киеве, Петербурге, Москве и Минске
Степан СТЕПАНОВ
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Легендарные Uriah Heep продолжают радовать своих поклонников своими невероятными живыми выступлениями.Легендарные Uriah Heep продолжают радовать своих поклонников своими невероятными живыми выступлениями.
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Имея за плечами многолетний опыт, авторы бессмертных хитов «Easy Livin'» и «July Morning», легендарные Uriah Heep продолжают радовать своих поклонников своими невероятными живыми выступлениями и любимыми хитами, а также новыми альбомами! Самый свежий из них – «Living The Dream» - вышел в свет в начале сентября 2018 и представлен в России на официальных лицензионных дисках компанией IROND. По мнению многих музыкальных критиков, этот альбом уверенно входит в тройку лучших записей группы за всю её историю!

Группа Uriah Heep образовалась в Лондоне в 1969 году. За свои 49 лет на музыкальном Олимпе они выпустили бесчисленное количество студийных и концертных альбомов и сборников, продали более 45 миллионов альбомов по всему миру, а также дали более 4000 шоу в 60 странах мира. Их музыка, включая хард-роковые боевики, мелодичные баллады и арт-роковые композиции, навсегда отложилась в сердцах поклонников рок-музыки с начала 70-х годов.

Философия группы Uriah Heep по созданию качественного хард-рока, смешанного с потрясающими мелодиями и гармониями, привела к тому, что их музыка продолжает захватывать воображение миллионов поклонников, и коллектив по прежнему собирает стадионы по всему миру. За годы своего существования группа Uriah Heep несколько раз меняла свой состав, расформировывалась и вновь возрождалась, неоднократно достигала вершин успеха.

Uriah Heep стал первым западным коллективом мирового уровня, выступившим в Советском Союзе: в конце 1987 года он дал 10 исторических концертов в Москве, собравших в стенах спортивного комплекса «Олимпийский» в общей сложности 180 тыс. зрителей. На этой музыке выросло не одно поколение, именно поэтому группу Uriah Heep всегда тепло встречают в России.

Бесспорно, песни и музыка Uriah Heep выдержали испытание временем и совсем скоро покажут себя во всей своей музыкальной мощи уже в декабре 2018 года, исполнив свои знаменитые рок-хиты, а также новые песни!

КОНКРЕТНО

6 декабря – Киев / Национальный дворец искусств «Украина»

7 декабря – Минск / Prime Hall

9 декабря – Москва / Crocus City Hall

10 декабря – Санкт-Петербург / ДК Ленсовета

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