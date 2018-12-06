«Мне надели мешок на голову и тыкали пистолетом»: бизнесмен рассказал, как пережил похищение

Бизнесмен Андрей Мануковский стал известен в Петербурге, после того как построил здание отдела полиции в Выборге. За работу компания предпринимателя получила около 120 миллионов рублей. Видимо, прочитав в новостях о крупном заказе, неизвестные грабители и решили на него напасть. При этом преступников нисколько не смутило, что Андрей работал с силовиками.

- Они напали на меня во дворе рано утром 5 декабря, - пояснил предприниматель. - Я должен был ехать на работу в 10 часов. Вышел из дома один, тут все и произошло.

Кто-то прокричал, что проводит задержание, и потребовал, чтобы коммерсант лег на землю. После этого бизнесмена без церемоний затолкали в машину и стали обыскивать. Забрали телефон, 25 тысяч рублей и связку ключей. Затем забрались к нему в квартиру. Но здесь воров ждал сюрприз. В сейфе лежали только 200 долларов и документы.

- После этого меня два часа возили с сумкой на голове, тыкая пистолетом и угрожая вывезти в лес, - пожимает плечами Мануковский. - Но больше всего меня беспокоило, что где-то здесь рядом в детсаду у меня была дочка.

К счастью, для бизнесмена похищение закончилось без крови. Андрея Мануковского высадили на берегу Финского залива. Для устрашения преступники бросили напоследок, чтобы предприниматель готовил для них деньги, после чего ударили по газам.

- Физически, да, у меня все нормально, могло быть и хуже, - выдыхает бизнесмен.

Сейчас Андрей Мануковский уже подал заявление в полицию. Силовики устанавливают личности похитителей и ведут их розыск.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Кража», «Грабеж», - поясняют ГСУ СК РФ по Петербургу. - Неизвестные были в масках и в форме с надписью: «ОМОН». Мужчине заявили, что у него есть долги, требовали отдать деньги и несколько раз ударили в живот.

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения рядом с домом коммерсанта.