Сергей Шнуров привел к Урганту свинью

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров большой любитель неординарных и эпатажных поступков. То вызовет на «дуэль» Владимира Познера, то опубликует очередное дерзкое стихотворение на злобу дня. На этот раз музыкант пришел в студию шоу «Вечерний Ургант» с домашней свиньей.

На странице в Instagram Сергей Шнуров опубликовал фотографию, на которой он стоит в гримерке телевизионной передачи, держа на цепи розовую хрюшку с черной мордочкой. Какой именно породы свиней новая спутница рок-музыканта, не известно. Вполне вероятно, что это мини-пиг.

- К Новому году подготовился основательно, - пишут поклонники творчества Шнурова в комментариях в снимку.

Шнуров появился на "Вечернем Урганте" со свиньей

Сам же лидер группы «Ленинград» никакой подписи к фотографии не оставил. Впрочем, по снимку и так понятно, где он находится. Вполне возможно, что совсем скоро в эфир выйдет новый выпуск шоу «Вечернего Урганта», на котором Шнуров появится вместе с очаровательным символом Нового года, ведь 2019 год – Год свиньи.