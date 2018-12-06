Обзор матча СКА- Ак Барс 6 декабря 2018 года: счет, голы, статистика игроков
Обзор матча СКА- Ак Барс 6 декабря 2018 года: счет, голы, статистика игроков.
1-й период
Голы:
1:0 Херсли (Якупов, Гусев, 07:22), 2:0 Плотников (Дацюк, Токранов, 12:09), 3:0 Плотников (Прохоркин, Херсли, бол., 09:14)
Удаления
02:19 Наиль Якупов, СКА (опасная игра высоко поднятой клюшкой)
17:57 Михаил Глухов. «Ак Барс» (опасная игра высоко поднятой клюшкой)
2-й период
Голы:
4:0 Кузьменко (Токранов, Дацюк, бол., 24:30), 5:0 Якупов (Карпов, Каблуков, 28:55), 5:1 Постма (Глухов, 33:03)
Удаления:
23:03 Ткачев, «Ак Барс» - 2 мин (подножка)
23:03 Яруллин, «Ак Барс» - 2 мин (опасная игра высоко поднятой клюшкой)
35:50 Педан, «Ак Барс» - 2 мин (подножка)
35:50 Кетов, СКА — 2 мин (симуляция)
3-й период
Голы: нет
Удаления:
47:43 Клинкхаммер, «Ак Барс» - 2 мин (удар клюшкой)
Статистика матча:
Итоговый счет матча СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань) - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Штраф: 4 (2+2+0) - 10 (2+6+2)
6 декабря. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец». 12 081 зритель.