2018-12-06T22:40:40+03:00
Спорт

Обзор матча СКА- Ак Барс 6 декабря 2018 года: счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор хоккейного матча СКА- Ак Барс 6 декабря 2018 года Континентальной Хоккейной Лиги. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Итоговый счет матча СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань) - 5:1.Итоговый счет матча СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань) - 5:1.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Обзор матча СКА- Ак Барс 6 декабря 2018 года: счет, голы, статистика игроков.

1-й период

Голы:

1:0 Херсли (Якупов, Гусев, 07:22), 2:0 Плотников (Дацюк, Токранов, 12:09), 3:0 Плотников (Прохоркин, Херсли, бол., 09:14)

Удаления

02:19 Наиль Якупов, СКА (опасная игра высоко поднятой клюшкой)

17:57 Михаил Глухов. «Ак Барс» (опасная игра высоко поднятой клюшкой)

2-й период

Голы:

4:0 Кузьменко (Токранов, Дацюк, бол., 24:30), 5:0 Якупов (Карпов, Каблуков, 28:55), 5:1 Постма (Глухов, 33:03)

Удаления:

23:03 Ткачев, «Ак Барс» - 2 мин (подножка)

23:03 Яруллин, «Ак Барс» - 2 мин (опасная игра высоко поднятой клюшкой)

35:50 Педан, «Ак Барс» - 2 мин (подножка)

35:50 Кетов, СКА — 2 мин (симуляция)

3-й период

Голы: нет

Удаления:

47:43 Клинкхаммер, «Ак Барс» - 2 мин (удар клюшкой)

Статистика матча:

Итоговый счет матча СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань) - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Штраф: 4 (2+2+0) - 10 (2+6+2)

6 декабря. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец». 12 081 зритель.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Ленэкспо пройдут детские соревнования по мини-футболу
1 и 2 декабря воспитанники Санкт-Петербургского отделения Всероссийской школы «Футболика» и специализированной школы Академии ФК Зенит поборются за кубок чемпионов в честь 50-летия «Ленэкспо» и 10-летия «Экспофорума»
Обзор матча Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Представляем Вашему вниманию обзор матча 16 тура четвертьфинала Кубка России по футболу Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Обзор матча Спартак - Урал 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Представляем Вашему вниманию обзор матча четвертьфинала Кубка России по футболу Спартак - Урал 5 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Спартак - Урал 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Спартак - Урал 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Новости 24
Сотрудники "Водоканала" попались на взятке
В Петербурге мужчина с топором разгромил книжный магазин
Петербуржцы получат дополнительные льготы на получение лекарств
«Мост глупости» поймал очередную «жертву»
Дачники Петербурга в Новый год получат цифровое телевидение
Машины чемпионов «Формулы-1» и WRC припарковались на Дворцовой площади Петербурга
Из «дороги смерти» в «дорогу дружбы»: участок «Скандинавии» открылся после реконструкции
Суд признал невменяемым организатора теракта в петербургском супермаркете
МЧС предупреждает: 7-9 декабря на дорогах Ленобласти будет гололед
Пенсионер скончался под колесами иномарки во Фрунзенском районе Петербурга
Петербургского бизнесмена похитили люди в форме ОМОН
Администрация Кронштадта заплатит штраф за покупку курток на бюджетные деньги
Петербурженка помогла полиции раскрыть убийство «по горячим следам»
Закладчица наркотиков задержана в Московском районе Петербурга
Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга
Беглов: Если не строить дороги, то в Петербурге наступит транспортный коллапс
Буйный мужчина угрожал убить расческой парикмахершу в Колпино
Суд арестовал мать из Ленобласти, по пьянке до смерти избившую 4-летнего сына
Почти 32 тысячи петербуржцев могут остаться на Новый год без света
Кашин мост в Петербурге оборудовали пандусами для инвалидов
Вечером 6 декабря ЗСД закроют для водителей из-за саммита ЕАЭС
На Сенной площади после реставрации открыли здание гауптвахты
Уголовное дело заведено после отравления малышей в частном детсаду на Васильевском острове
«Рожденные помогать»: 14-летняя киришанка стала победителем конкурса «Доброволец России»