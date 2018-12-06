Обзор матча СКА- Ак Барс 6 декабря 2018 года: счет, голы, статистика игроков.

Перед этим матчем ждали дуэли, жесткой зарубы, но ничего похожего болельщики не увидели. Второй раз в этом чемпионате питерские армейцы выносят «тело» действующего обладателя Кубка Гагарина без шума и пыли.

Разгромное поражение казанцев 1:6 на самом старте чемпионата еще можно было списать на обычное волнение. Но к визиту в Петербург подопечные Зинэтулы Билялетдинова подошли почти в оптимальной форме. Восемь побед подряд и неудержимый «Автомобилист» оказался уже в шаговой доступности. Берегись, Петербург! Но на деле Ледовый увидел клубы из разных лиг.

Даже подобия боя «барсы» не смогли дать в Петербурге второй команде «Запада». Для укрощения «хищников» и превращения их в домашних кисок потребовалась чуть больше периода.

В этой игре спустя полмесяца в состав СКА вернулся шведский защитник-бомбардир Патрик Херсли. И быстро навел ужас на противников, расчехлив свою чудо-пушку. С третьей попытки, на 7-й минуте встречи, после броска скандинава шайба по привычке порвала сетку.

Оправив гостей в легкий нокдаун, петербуржцы до сирены на перерыв смогли отличиться еще дважды – дубль на счету Сергея Плотникова.

На этом кредит доверия Билла к Владиславу Подъяполькому истек. С начала второй двадцатиминутки место в воротах занял Эмиль Гарипов. Но дело было явно не во вратаре. Разобранной, словно вчера всю ночь грузила вагоны с песком, выглядела вся казанская команда. На фоне «умирающего» противника, команда Ильи Воробьева перешла на эстетский хоккей, что с ней бывает не так часто в этом чемпионате.

После паса Павла Дацюка Андрей Кузьменко поражал уже пустые ворота. А Илья Каблуков одарил Наиля Якупова таким пасом, что промахнуться было тяжелее, чем попасть. Первый номера драфта НХЛ – 2012 позориться не стал – 5:0.

Дальше можно было сворачивать лавочку. Игра потеряла смысл, который не смог вернуть даже канадский защитник «барсов» Пол Постма, отобравший на 34-й минуте очередной «сухарь» у Игоря Шестеркина. Остаток встречи команды провели в режиме «релакс», готовясь к будущим битвам.

- Здесь много не скажешь, - резонно заметил Билялетдинов после финальной сирены. - К сожалению, игра не получилась. Допустили достаточно грубые ошибки и в меньшинстве, и в стандартных ситуациях. Есть вопросы, которые надо решать, будем работать. Запоздали с заменой вратаря? Шайбы, которые были забиты - это достаточно хорошие шайбы. Мы сегодня проверили Подъяпольского, умышленно сделали это, дали ему возможность поиграть. Хотели, чтобы он сыграл целый матч, но смысла не было, поменяли его.

- Хорошая командная победа, ребята отработали на славу, - отметил, в свою очередь, Воробьев. - Много что получалось, такой результат. Во втором перерыве попросили ребят сыграть в солидный хоккей. СКА с «восточными» командами играется легче, потому что у меня остались с ними принципиальные дуэли? Мы гнем свою линию в каждой игре, пытаемся показать свой лучший хоккей. Мы так этого не видим, как вы.

Обзор матча СКА- Ак Барс 6 декабря 2018 года: счет, голы, статистика игроков.Фото: Олег ЗОЛОТО

1-й период

Голы:

1:0 Херсли (Якупов, Гусев, 07:22), 2:0 Плотников (Дацюк, Токранов, 12:09), 3:0 Плотников (Прохоркин, Херсли, бол., 09:14)

Удаления

02:19 Наиль Якупов, СКА (опасная игра высоко поднятой клюшкой)

17:57 Михаил Глухов. «Ак Барс» (опасная игра высоко поднятой клюшкой)

2-й период

Голы:

4:0 Кузьменко (Токранов, Дацюк, бол., 24:30), 5:0 Якупов (Карпов, Каблуков, 28:55), 5:1 Постма (Глухов, 33:03)

Удаления:

23:03 Ткачев, «Ак Барс» - 2 мин (подножка)

23:03 Яруллин, «Ак Барс» - 2 мин (опасная игра высоко поднятой клюшкой)

35:50 Педан, «Ак Барс» - 2 мин (подножка)

35:50 Кетов, СКА — 2 мин (симуляция)

3-й период

Голы: нет

Удаления:

47:43 Клинкхаммер, «Ак Барс» - 2 мин (удар клюшкой)

Статистика матча:

Итоговый счет матча СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань) - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Штраф: 4 (2+2+0) - 10 (2+6+2)

6 декабря. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец». 12 081 зритель.