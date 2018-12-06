Обзор матча СКА- Ак Барс 6 декабря 2018 года: счет, голы, статистика игроков.

Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, требует с врачей 56 миллионов рублей

В частной клинике знаменитую фристайлистку пообещали снова поставить на ноги. Но спустя два года лечение не дало никаких результатов