2018-12-08T23:00:13+03:00
Спорт

В Петербурге наградили ведущих гонщиков мира

Самое ожидаемое событие 2018 года в автоспорте - церемония вручения наград FIA (Международной федерации автоспорта) прошла 7 декабря в Северной столице
Петр КИБЕРЕлена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россия впервые удостоена чести принять автоспортивный «оскар».Россия впервые удостоена чести принять автоспортивный «оскар».Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Мероприятие объединило чемпионов всех основных гоночных серий, проводимых под флагом FIA.

Надо сказать, что Россия впервые удостоена чести принять автоспортивный «оскар». До этого выдающихся гонщиков награждали в Монако, Нью-Дели, Стамбуле, Дохе, Вене и Париже. О том, что в нынешнем году церемония приедет в Северную столицу, стало известно по результатам голосования, которое ранее провела FIA.

Главными действующими лицами, которые сегодня прибыли на награждение, стали второй и третий призеры «Формулы-1» Себестьян Феттель и Кими Райкконен. А вот победитель – популярнейший среди фанатов автоспорта Льюис Хэмилтон, хоть и прибыл в Петербург, но приболел и остался в отеле.

- Он пока в своем номере, но позже приедет на красную дорожку и получит свой кубок победителя, - рассказал журналистам руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф.

Зато на мероприятии блистал президент FIA Жан Тодт, накануне подаривший гоночный шлем Владимиру Путину. Бывший босс «Феррари Ф-1» отметил, что прошедший сезон был тяжёлым и насыщенным.

- Я - счастливый человек, так как уже 50 лет занимаюсь любимым делом, - передает слова Тодта корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге» с места событий.

Жан-Эрик Вернь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жан-Эрик Вернь.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тодт отметил, что он живет автомобильными гонками, а вместе с этим ездит по всему миру, организовывая соревнования. Многое, по словам руководителя FIA сделано, но еще больше предстоит сделать.

Выразили свои эмоции и спортсмены. Так, чемпион мира по ралли 2018 года Себастьян Ожье, назвал сезон интенсивным и интересным.

- Было ощущение напряжения до последнего момента, но мы смогли победить. Я чувствую себя на высоте, - заявил пилот.

Согласен с коллегой и победитель чемпионата мира по ралли-кроссу Йохан Крисстоферсон.

- Это поразительный сезон. Была цель победить, но выиграть 11 этапов в сезоне - было невозможно! Но я сделал это, - радуется гонщик.

Кроме них, на торжественную церемонию прибыли победитель «Формулы-Е» Жан-Эрик Вернь, а также чемпионы мировых первенств в картинге, «Формуле-2» ,«Формуле-3» и других гоночных серий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия - Финляндия 16 декабря 2018:Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала
Хоккей, Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала состоится 16 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Россия - Финляндия 16 декабря 2018:Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала
Хоккей, Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала состоится 16 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму