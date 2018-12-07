2018-12-07T17:51:20+03:00
Спорт

В Петербурге наградили ведущих гонщиков мира

Самое ожидаемое событие 2018 года в автоспорте - церемония вручения наград FIA (Международной федерации автоспорта) прошла 7 декабря в Северной столице
Петр КИБЕРЕлена БЕЗГОДОВА
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Россия впервые удостоена чести принять автоспортивный «оскар».Россия впервые удостоена чести принять автоспортивный «оскар».Фото: Олег ЗОЛОТО
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Мероприятие объединило чемпионов всех основных гоночных серий, проводимых под флагом FIA.

Надо сказать, что Россия впервые удостоена чести принять автоспортивный «оскар». До этого выдающихся гонщиков награждали в Монако, Нью-Дели, Стамбуле, Дохе, Вене и Париже. О том, что в нынешнем году церемония приедет в Северную столицу, стало известно по результатам голосования, которое ранее провела FIA.

Главными действующими лицами, которые сегодня прибыли на награждение, стали второй и третий призеры «Формулы-1» Себестьян Феттель и Кими Райкконен. А вот победитель – популярнейший среди фанатов автоспорта Льюис Хэмилтон, хоть и прибыл в Петербург, но приболел и остался в отеле.

- Он пока в своем номере, но позже приедет на красную дорожку и получит свой кубок победителя, - рассказал журналистам руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф.

Зато на мероприятии блистал президент FIA Жан Тодт, накануне подаривший гоночный шлем Владимиру Путину. Бывший босс «Феррари Ф-1» отметил, что прошедший сезон был тяжёлым и насыщенным.

- Я - счастливый человек, так как уже 50 лет занимаюсь любимым делом, - передает слова Тодта корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге» с места событий.

Жан-Эрик Вернь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жан-Эрик Вернь.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тодт отметил, что он живет автомобильными гонками, а вместе с этим ездит по всему миру, организовывая соревнования. Многое, по словам руководителя FIA сделано, но еще больше предстоит сделать.

Выразили свои эмоции и спортсмены. Так, чемпион мира по ралли 2018 года Себастьян Ожье, назвал сезон интенсивным и интересным.

- Было ощущение напряжения до последнего момента, но мы смогли победить. Я чувствую себя на высоте, - заявил пилот.

Согласен с коллегой и победитель чемпионата мира по ралли-кроссу Йохан Крисстоферсон.

- Это поразительный сезон. Была цель победить, но выиграть 11 этапов в сезоне - было невозможно! Но я сделал это, - радуется гонщик.

Кроме них, на торжественную церемонию прибыли победитель «Формулы-Е» Жан-Эрик Вернь, а также победителей мировых первенств в картинге, «Формуле-2» ,«Формуле-3» и других гоночных серий.

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