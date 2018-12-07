В Петербурге наградили ведущих гонщиков мира

Мероприятие объединило чемпионов всех основных гоночных серий, проводимых под флагом FIA.

Надо сказать, что Россия впервые удостоена чести принять автоспортивный «оскар». До этого выдающихся гонщиков награждали в Монако, Нью-Дели, Стамбуле, Дохе, Вене и Париже. О том, что в нынешнем году церемония приедет в Северную столицу, стало известно по результатам голосования, которое ранее провела FIA.

Главными действующими лицами, которые сегодня прибыли на награждение, стали второй и третий призеры «Формулы-1» Себестьян Феттель и Кими Райкконен. А вот победитель – популярнейший среди фанатов автоспорта Льюис Хэмилтон, хоть и прибыл в Петербург, но приболел и остался в отеле.

- Он пока в своем номере, но позже приедет на красную дорожку и получит свой кубок победителя, - рассказал журналистам руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф.

Зато на мероприятии блистал президент FIA Жан Тодт, накануне подаривший гоночный шлем Владимиру Путину. Бывший босс «Феррари Ф-1» отметил, что прошедший сезон был тяжёлым и насыщенным.

- Я - счастливый человек, так как уже 50 лет занимаюсь любимым делом, - передает слова Тодта корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге» с места событий.

Жан-Эрик Вернь.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тодт отметил, что он живет автомобильными гонками, а вместе с этим ездит по всему миру, организовывая соревнования. Многое, по словам руководителя FIA сделано, но еще больше предстоит сделать.

Выразили свои эмоции и спортсмены. Так, чемпион мира по ралли 2018 года Себастьян Ожье, назвал сезон интенсивным и интересным.

- Было ощущение напряжения до последнего момента, но мы смогли победить. Я чувствую себя на высоте, - заявил пилот.

Согласен с коллегой и победитель чемпионата мира по ралли-кроссу Йохан Крисстоферсон.

- Это поразительный сезон. Была цель победить, но выиграть 11 этапов в сезоне - было невозможно! Но я сделал это, - радуется гонщик.

Кроме них, на торжественную церемонию прибыли победитель «Формулы-Е» Жан-Эрик Вернь, а также победителей мировых первенств в картинге, «Формуле-2» ,«Формуле-3» и других гоночных серий.