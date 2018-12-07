2018-12-07T18:52:34+03:00
Спорт

Зенит-Рубин 9 декабря 2018: Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань). Команды сыграют в воскресенье, 9 декабря в Санкт-Петербурге на «Санкт-Петербург Арене». Начало – в 19.00
Максим МИХАЛКО
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Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу «Зенит» – «Рубин».Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу «Зенит» – «Рубин».Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Зенит» - «Рубин»! Главная вывеска тура и соперничество претендентов на золотые медали. Именно таким к концу 2018 -го виделось соперничество двух команд полтора года назад, когда в Казань после трехлетнего перерыва вернулся Курбан Бердыев. Но футбольная жизнь оказалась суровей. Внутриклубная борьба (за деньги, власть и право на свои идеи) привела к ситуации, которая на несколько месяцев оставляет команду без финансирования. В итоге в начале сезона «Рубин» одолжил нескольких футболистов у… «Зенита». Принадлежащие петербургскому клубу вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов и нападающий Дмитрий Полоз выступают в этом сезоне на правах аренды за «Рубин».

За последними двумя в это воскресенье будет посмотреть особенно интересно. Если шансы Бабурина выйти на «Санкт-Петербург Арену» минимальны (вратарь играет только в кубковых матчах), то у Цаллагова и Полоза желание показать себя Сергею Семаку должно бить через край. У Полоза есть возможность на глазах питерских болельщиков доказать, что он вовсе не хуже Артема Дзюбы. Отдельное внимание ждет и полузащитника Павла Могилевца, тоже бывшего зенитовца. Которого несколько лет называли будущей звездой команды.

Смотреть на спор бывших и нынешних зенитовцев было бы еще интересней – оправдайся прошлогодние прогнозы и приедь «Рубин» в Петербург в качестве соседа по турнирной таблицы. Но пока «Рубин» - лишь середняк, отстающий от лидирующего в чемпионате «Зенита» на 12 очков. Со знаком «плюс» выделяет казанцев количество пропущенных мячей – минимальное среди 16 команд Премьер-лиги. С другой стороны – «Рубин» 10 раз в чемпионате сыграл вничью, что делает его самой «миролюбивой командой Премьер-лиги. Вот и последнюю встречу, в Казани с московским «Динамо» она завершила вничью: 1:1.

Интриги предстоящему матчу добавляет и игровое прошлое главного тренера «Зенита». Переходил в него Сергей Семак именно из «Рубина», с которым под руководством Бердыева стал двукратным чемпионом России. Кстати, «Зенит» пока оправдывает прогнозы тренера соперников. Перед началом сезона Курбан Бердыев называл состав «Зенита» - сильнейшим в России и потому считал сине-бело-голубых главными фаворитами чемпионата. Матч первого круга на «Казань-Арене» прошел при обоюдных шансах и кроме победы «Зенита» (1:0) запомнился удалением Далера Кузяева.

Для сохранения лидерства побеждать обязан «Зенит» и на «Санкт-Петербург Арене». Да, лидером на зимний перерыв «Зенит» уйдет и в случае ничьей, но лишь три очка гарантируют команде сохранение отрыва от ближайшего преследователя «Краснодара». Для болельщиков «Зенита» перед матчем есть хорошие новости – после восстановления от травм Игоря Смольникова и Олега Шатова у Сергея Семака расширился выбор футболистов.

Прогноз на матч Зенит - Рубин 9 декабря 2018 года: наиболее вероятный исход матча – победа «Зенита» с минимальным счетом. (1:0).

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