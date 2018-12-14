2018-12-14T14:23:16+03:00
Общество

Лысую елку установили в центре Тихвина

Ель пострадала при транспортировке [видео]
Алла МЕХОНЦЕВА
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Такая елка жителей Тихвина не порадовала. Фото: "Подслушано Тихвин"Такая елка жителей Тихвина не порадовала. Фото: "Подслушано Тихвин"
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До Нового года осталось всего две недели, но жителям Тихвина новогоднее настроение уже подпортили. А все из-за елки, которая оказалось не такой, как ожидали горожане. На главной площади города установили истрепанную ель, которая никак не тянет на звание лесной красавицы! В социальных сетях местные жители жалуются, что у елочки не хватает веток, а те, что сохранились – выглядят помятыми.

- Этой елью словно дорогу подмели, - возмущаются тихвинцы. – Только зря загубили дерево!

В сеть жители Тихвина залили видеозапись транспортировки главного украшения. На кадрах видно, как елку на грузовике тащат по дороге, не покрытой снегом. Деформация веток и последующее облысение при таком отношении сюрпризом для очевидцев перевозки не стала.

Однако в администрации города отмечают: это не окончательный вид елки! При транспортировке новогоднее дерево было повреждено, это правда. Но к празднику все исправят.

Проплешины на елке не понравились горожанам. Фото: "Подслушано Тихвин"

Проплешины на елке не понравились горожанам. Фото: "Подслушано Тихвин"

Горожане, кстати, предполагают, как это сделают чиновники. Пишут, что проплешины лысой елки можно закрыть яркими игрушками и гирляндами.

Кстати, елки в Ленинградской области и Петербурге начали устанавливать еще с ноября, иногда даже не дожидаясь первого снега. Например, в Северной столице у Гостиного двора рабочие целый день под проливным дождем крепили лесную красавицу. Несмотря на непогоду, получилось очень красиво и празднично.

Елка в Тихвин приехала лысой.

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