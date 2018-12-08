«Комедией» о блокадном Ленинграде заинтересовалась прокуратура

В самый эпицентр скандала фильм «Праздник» режиссера Алексея Красовского попал в октябре. Он еще не вышел на широкие экраны, а общественность уже крайне возмущена сюжетом и идеей киноленты. А в особенности обозначенным жанром фильма о самых страшных страницах в истории Ленинграда – 900 днях блокады: «черная комедия».

Напомним, что съемки уже завершились, фильм должен выйти в следующем году. Однако случится ли это, пока неясно. Возмутились соседством слов «блокада» и «комедия» по всей стране, однако особенно остро на это отреагировали петербуржцы. Запретить показ киноленты стали требовать известные личности. Среди них и депутат Госдумы Сергей Боярский. Выкупить картину «Праздник» за любые деньги обещал и депутат из Ленинградской области Владимир Петров.

Спустя два месяца страсти вокруг «Праздника» не утихают. За фильм о новогодней ночи в блокадном городе взялась прокуратура. Такая информация появилась в распоряжении телеканала «Дождь». По данным СМИ, один из создателей картины получил приглашение на допрос в органы. Явиться в прокуратуру он должен «для пояснения обстоятельств производства кинофильма», говорится в документе. Попросили и принести с собой текст сценария и все имеющиеся видеоматериалы. В эфире телеканала режиссер заявил также и о звонках от людей, которые называли себя сотрудниками отдела «по борьбе с экономическими преступлениями или следователем, ведущими дела по экстремизму и терроризму».

– Судя по тем звонкам, которые совершают эти люди, представляясь ими, они хотят увидеть сценарий, посмотреть фильм первыми, получить все материалы, не понимая, что есть частная собственность и это не их дело вообще, – заявил режиссер Красовский.

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