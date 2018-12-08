2018-12-08T13:00:08+03:00
Общество

«Комедией» о блокадном Ленинграде заинтересовалась прокуратура

В органах собираются изучить сценарий фильма Красовского «Праздник»
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Прокуратура Северной столицы собирается проверить картину Андрея Красовского «Праздник» о блокадном Ленинграде. Фото: YoutubeПрокуратура Северной столицы собирается проверить картину Андрея Красовского «Праздник» о блокадном Ленинграде. Фото: Youtube
Изменить размер текста:

В самый эпицентр скандала фильм «Праздник» режиссера Алексея Красовского попал в октябре. Он еще не вышел на широкие экраны, а общественность уже крайне возмущена сюжетом и идеей киноленты. А в особенности обозначенным жанром фильма о самых страшных страницах в истории Ленинграда – 900 днях блокады: «черная комедия».

Напомним, что съемки уже завершились, фильм должен выйти в следующем году. Однако случится ли это, пока неясно. Возмутились соседством слов «блокада» и «комедия» по всей стране, однако особенно остро на это отреагировали петербуржцы. Запретить показ киноленты стали требовать известные личности. Среди них и депутат Госдумы Сергей Боярский. Выкупить картину «Праздник» за любые деньги обещал и депутат из Ленинградской области Владимир Петров.

Спустя два месяца страсти вокруг «Праздника» не утихают. За фильм о новогодней ночи в блокадном городе взялась прокуратура. Такая информация появилась в распоряжении телеканала «Дождь». По данным СМИ, один из создателей картины получил приглашение на допрос в органы. Явиться в прокуратуру он должен «для пояснения обстоятельств производства кинофильма», говорится в документе. Попросили и принести с собой текст сценария и все имеющиеся видеоматериалы. В эфире телеканала режиссер заявил также и о звонках от людей, которые называли себя сотрудниками отдела «по борьбе с экономическими преступлениями или следователем, ведущими дела по экстремизму и терроризму».

– Судя по тем звонкам, которые совершают эти люди, представляясь ими, они хотят увидеть сценарий, посмотреть фильм первыми, получить все материалы, не понимая, что есть частная собственность и это не их дело вообще, – заявил режиссер Красовский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Комедию» о блокаде Ленинграда сняли по сценарию абвера?

Режиссер Алексей Красовский закончил съемки фильма «Праздник» и сразу же оказался в эпицентре скандала (Подробности)

«Черту переступать нельзя»: петербуржцы требуют запретить «блокадную» комедию

Фильм «Праздник» подозревают в реабилитации нацизма (Подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму