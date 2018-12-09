Буржуи не поверили российским функционерам

Как же мы радовались, когда Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали первую в истории отечественного керлинга олимпийскую медаль в соревнованиях микст-дуэтов в Пхенчхане! Питерские спортсмены в одночасье стали всеобщими любимцами. Их сравнивали с Джеймсом Бондом и его девушкой, а красотку Брызгалову персонально с Анджелиной Джоли. Сообщение о том, что в допинг-пробе Александра был обнаружен пресловутый мельдоний, прозвучало как гром среди ясного неба. Бронзовые медали пришлось вернуть, и уже в Пхенчхане они были вручены норвежской команде.

Случившееся с Крушельницким не поддавалось логическому объяснению. После возвращения спортсменов в Санкт-Петербург была созвана специальная пресс-конференция. Руководители Федерации керлинга России (ФКР) пообещали, что во всем разберутся. В качестве оптимистического сценария рассматривалось полное оправдание питерского керлингиста и возвращение Анастасии и Александру олимпийских медалей. Упоминался и пессимистический, при котором Крушельницкому грозила двухгодичная дисквалификация. Президент ФКР Дмитрий Свищев пообещал даже уйти в отставку, если не добьется истины.

Действительность оказалась хуже самых пессимистичных сценариев. После рассмотрения дела в Международном спортивном арбитраже (CAS) Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года и сможет вернуться на дорожку только в феврале 2022 года. Об участии в Олимпиаде в Пекине, естественно, и речи быть не может. Брызгалова же вынуждена сейчас выступать в составе женской команды. Естественно, на Анастасии последние события сказались отнюдь не позитивно. На недавнем чемпионате Европы в Таллине, где российская женская команда заняла 4-е место, она сыграла не лучшим образом.

- В непростой для Александра ситуации хочется его поддержать, но до исполкома ФКР, который состоится 11 декабря, мы не предпринимаем никаких шагов. Все свои действия будем согласовывать с федерацией. Мы готовы ждать возвращения Крушельницкого в профессиональный керлинг и четыре года, - сказал корреспонденту «КП» спортивный директор клуба «Адамант» Константин Задворнов. За этот клуб Брызгалова и Крушельницкий играют во всероссийских соревнованиях и представляют его в сборной.

Дисквалификация, наложенная на Крушельницкого Всемирной Федерацией керлинга (WCF), предполагает полный запрет на любую деятельность, связанную с профессиональным занятием керлингом. Участвовать в коммерческих проектах ни WCF, ни WADA запретить Александру не могут. В том числе, и реализовывать давно начатую программу «Керлинг с Крушельницким». Любой желающий может взять у него частные уроки.

- К сожалению, понимаю, за что Крушельницкого наказали так строго, - сказал корреспонденту «КП» президент ФКР депутат Госдумы РФ от ЛДПР Дмитрий Свищев. - Это часть кампании, которая ведется сейчас против России. Летом WСF предложила нам подписать мировое соглашение, которое предусматривало всего лишь двухгодичную дисквалификацию Крушельницкого. После протеста WADA пришлось пойти на рассмотрение дела в CAS. На слушании дела мы привели достаточно разумные аргументы, пригласили экспертов, которые утверждали: то количество мельдония, которое было обнаружено в организме Крушельницкого в Пхенчхане, никак не могло повлиять на результаты.

Александр Крушельницкий во время поединка за бронзовые медали Пхенчхана.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Свищева, нанятые для защиты Крушельницкого юристы считались достаточно квалифицированными. Из 38 дел в CAS они добились оправдания наших спортсменов в 27. Рассмотрение же дела заняло четыре часа, а выступление юриста WADA – несколько минут. Он заявил, что мы не привезли ни обвиняемого, ни доказательств его невиновности. Судьи наказали Крушельницкого по максимуму.

Президент ФКР подчеркнул, что в федерации создана специальная комиссия, которую возглавляет вице-президент Юрий Андрианов. Активное участие в ее работе принимает агент спортсменов Андрей Митьков.

- На наши запросы, которые мы направляли буржуям, ответа не последовало, - заметил Свищев. - Ни от МОК, ни от оргкомитета «Пхенчхан-2018». Ответили только из Японии, где Брызгалова и Крушельницкий проводили предолимпийский сбор. Написали, что не могут предоставить нам видеозаписи с камер наблюдения отеля, потому что не хранят их так долго. Конечно, я погорячился, пообещав уйти в отставку, если не добьюсь оправдания Крушельницкого. Предстоит еще большая работа в руководстве федерации. Меня переизбрали на президентский пост только в этом году. Да и бороться за Крушельницкого прекращать не собираюсь.

Вместе с юристами руководство ФКР выстраивает новую линию защиты. Свищев даже пообщался на эту тему с министром спорта Павлом Колобковым. Агент Андрей Митьков изъял у доктора сборной таблетки, которые давали Крушельницкому в Пхенчхане. Александр, оказывается, в Корее приболел и нуждался в медицинской помощи, о чем ранее не сообщалось.

Препарат российского производства будет отдан на экспертизу в российскую же антидопинговую лабораторию. В подобной ситуации оказалась и бобслеистка Надежда Сергеева, уличенная в употреблении допинга в Пхенчхане. Запрещенный препарат как раз и нашли в разрешенной для применения таблетке, после чего с Сергеевой сняли все обвинения.

Возникает вполне закономерный вопрос: почему же очевидные действия не были предприняты раньше до решения CAS, которое фактически поставило крест на карьере Крушельницкого? Да и может ли грамотно выстроить линию защиты своего клиента агент Митьков, который не имеет не только медицинского или юридического, но и высшего образования вообще?