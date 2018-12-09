2018-12-09T13:23:59+03:00
Спорт

Буржуи не поверили российским функционерам

Керлингиста Александра Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года
Борис ХОДОРОВСКИЙ
Поделиться:
Спортивная пара Анастасия Брызгалова - Александр Крушельницкий не будет выступать очень долго.Спортивная пара Анастасия Брызгалова - Александр Крушельницкий не будет выступать очень долго.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Как же мы радовались, когда Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали первую в истории отечественного керлинга олимпийскую медаль в соревнованиях микст-дуэтов в Пхенчхане! Питерские спортсмены в одночасье стали всеобщими любимцами. Их сравнивали с Джеймсом Бондом и его девушкой, а красотку Брызгалову персонально с Анджелиной Джоли. Сообщение о том, что в допинг-пробе Александра был обнаружен пресловутый мельдоний, прозвучало как гром среди ясного неба. Бронзовые медали пришлось вернуть, и уже в Пхенчхане они были вручены норвежской команде.

Случившееся с Крушельницким не поддавалось логическому объяснению. После возвращения спортсменов в Санкт-Петербург была созвана специальная пресс-конференция. Руководители Федерации керлинга России (ФКР) пообещали, что во всем разберутся. В качестве оптимистического сценария рассматривалось полное оправдание питерского керлингиста и возвращение Анастасии и Александру олимпийских медалей. Упоминался и пессимистический, при котором Крушельницкому грозила двухгодичная дисквалификация. Президент ФКР Дмитрий Свищев пообещал даже уйти в отставку, если не добьется истины.

Действительность оказалась хуже самых пессимистичных сценариев. После рассмотрения дела в Международном спортивном арбитраже (CAS) Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года и сможет вернуться на дорожку только в феврале 2022 года. Об участии в Олимпиаде в Пекине, естественно, и речи быть не может. Брызгалова же вынуждена сейчас выступать в составе женской команды. Естественно, на Анастасии последние события сказались отнюдь не позитивно. На недавнем чемпионате Европы в Таллине, где российская женская команда заняла 4-е место, она сыграла не лучшим образом.

- В непростой для Александра ситуации хочется его поддержать, но до исполкома ФКР, который состоится 11 декабря, мы не предпринимаем никаких шагов. Все свои действия будем согласовывать с федерацией. Мы готовы ждать возвращения Крушельницкого в профессиональный керлинг и четыре года, - сказал корреспонденту «КП» спортивный директор клуба «Адамант» Константин Задворнов. За этот клуб Брызгалова и Крушельницкий играют во всероссийских соревнованиях и представляют его в сборной.

Дисквалификация, наложенная на Крушельницкого Всемирной Федерацией керлинга (WCF), предполагает полный запрет на любую деятельность, связанную с профессиональным занятием керлингом. Участвовать в коммерческих проектах ни WCF, ни WADA запретить Александру не могут. В том числе, и реализовывать давно начатую программу «Керлинг с Крушельницким». Любой желающий может взять у него частные уроки.

- К сожалению, понимаю, за что Крушельницкого наказали так строго, - сказал корреспонденту «КП» президент ФКР депутат Госдумы РФ от ЛДПР Дмитрий Свищев. - Это часть кампании, которая ведется сейчас против России. Летом WСF предложила нам подписать мировое соглашение, которое предусматривало всего лишь двухгодичную дисквалификацию Крушельницкого. После протеста WADA пришлось пойти на рассмотрение дела в CAS. На слушании дела мы привели достаточно разумные аргументы, пригласили экспертов, которые утверждали: то количество мельдония, которое было обнаружено в организме Крушельницкого в Пхенчхане, никак не могло повлиять на результаты.

Александр Крушельницкий во время поединка за бронзовые медали Пхенчхана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Крушельницкий во время поединка за бронзовые медали Пхенчхана.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Свищева, нанятые для защиты Крушельницкого юристы считались достаточно квалифицированными. Из 38 дел в CAS они добились оправдания наших спортсменов в 27. Рассмотрение же дела заняло четыре часа, а выступление юриста WADA – несколько минут. Он заявил, что мы не привезли ни обвиняемого, ни доказательств его невиновности. Судьи наказали Крушельницкого по максимуму.

Президент ФКР подчеркнул, что в федерации создана специальная комиссия, которую возглавляет вице-президент Юрий Андрианов. Активное участие в ее работе принимает агент спортсменов Андрей Митьков.

- На наши запросы, которые мы направляли буржуям, ответа не последовало, - заметил Свищев. - Ни от МОК, ни от оргкомитета «Пхенчхан-2018». Ответили только из Японии, где Брызгалова и Крушельницкий проводили предолимпийский сбор. Написали, что не могут предоставить нам видеозаписи с камер наблюдения отеля, потому что не хранят их так долго. Конечно, я погорячился, пообещав уйти в отставку, если не добьюсь оправдания Крушельницкого. Предстоит еще большая работа в руководстве федерации. Меня переизбрали на президентский пост только в этом году. Да и бороться за Крушельницкого прекращать не собираюсь.

Вместе с юристами руководство ФКР выстраивает новую линию защиты. Свищев даже пообщался на эту тему с министром спорта Павлом Колобковым. Агент Андрей Митьков изъял у доктора сборной таблетки, которые давали Крушельницкому в Пхенчхане. Александр, оказывается, в Корее приболел и нуждался в медицинской помощи, о чем ранее не сообщалось.

Препарат российского производства будет отдан на экспертизу в российскую же антидопинговую лабораторию. В подобной ситуации оказалась и бобслеистка Надежда Сергеева, уличенная в употреблении допинга в Пхенчхане. Запрещенный препарат как раз и нашли в разрешенной для применения таблетке, после чего с Сергеевой сняли все обвинения.

Возникает вполне закономерный вопрос: почему же очевидные действия не были предприняты раньше до решения CAS, которое фактически поставило крест на карьере Крушельницкого? Да и может ли грамотно выстроить линию защиты своего клиента агент Митьков, который не имеет не только медицинского или юридического, но и высшего образования вообще?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит-Рубин 9 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Зенит – Рубин. Прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу состоится 9 декабря 2018 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура испанской Примеры
Футбол, матч Валенсия – Севилья. Прямая онлайн-трансляция матча тура испанской Примеры. Встреча состоится 8 декабря на стадионе «Месталья». Составы команд, прогнозы, статистика личных встреч
Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
«Бьет - значит сядет»: Петербургские феминистки устроили митинг в центре города
В Эрмитаже отметили День Святого Георгия и вручили почетный орден Михаилу Пиотровскому
В Калининском районе Петербурга «Лада» врезалась в маршрутку
Школьники Ленинградской области снимут антикоррупционное кино
У Петербурга «отобрали» звание культурной столицы России
Петербурженка сгорела после столкновения со столбом на Мурманском шоссе
Депутаты «Справедливой России» считают переименование стадиона «Санкт-Петербург» незаконным
Блогер случайно рассекретил салон обновленной Lada Vesta
Пьяная женщина незаконно проникла в исторический архив в Петербурге
ИдемНаРекорд: Около 75 тысяч билетов купили болельщики на два хоккейных матча в Петербурге
У метро «Елизаровская» нашли потерявшегося 4-летнего мальчика
Александр Беглов провел инспекцию объектов, на которые жаловались горожане
На Лиговском проспекте полиция прикрыла бордель с азиатками
На Московском шоссе в Петербурге нашли снаряд времен ВОВ
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило Северную площадь
Александр Дрозденко наградил победителей конкурса «Встречаемся в Ленобласти»
В Петербурге изъяли больше 4 тысяч незаконных сим-карт
Бюджет Ленобласти на следующий год приняли с песней
Стадион на Крестовском получит название «Газпром Арена»
В Петербурге на выходные объявили «желтый» уровень погодной опасности