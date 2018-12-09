Зенит-Рубин. Обзор, голы, статистика матча 9 декабря 2018

В воскресенье, 9 декабря на стадионе «Газпром Арена» «Зенит» завершал первую часть чемпионата матчем с казанским «Рубин».

После неожиданной осечки в Туле в игре с «Арсеналом», петербургскому клубу было важно уйти на зимние каникулы на хорошей ноте и лидером. Впрочем, уже перед встречей стало ясно, что до весны с верхней точки его никто не сдвинет - ведь «Краснодар» не смог вырвать победу у «Уфы».

«Рубин» же застрял в середине таблицы, хотя и имеет меньше всех поражений в чемпионате. Но 10 ничьих, причем 9 в 11 матчах, не давали казанцам шанса замахнуться на что-то серьезное. Нынешний казанский клуб – типичное детище Курбана Бердыева. Не пропустить для команды из столицы Татарстана намного важнее, чем забить. Да и забивать особо некому. Лидеры атаки – иранец Сердар Азмун и Дмитрий Полоз – в сумме разродились только 7 голами.

Но в Петербурге и эта парочка, не самая опасная в российском чемпионате, на поле выйти не сумела. Иранец пропускал матч из-за перебора желтых карточек, Полоз же играть против клуба, которому принадлежит, не смог по правилам аренды (как и Ибрагим Цаллагов). Выйти на поле без нападающих – это по-бердыевски! На что рассчитывать? Только на «стандарты»? Не маловато ли?

Петербуржец испортил настроение «Зениту» перед зимними каникулами.Фото: Артем КИЛЬКИН

Как оказалось, нет! На 7-й минуте гости заработали угловой. Выстроив у ближней штанги привычный клин, они запутали оборону петербуржцев и позволили Егору Сорокину в одиночку головой занести мяч в ворота Андрея Лунева – 0:1! Кстати, Сорокин уроженец Петербурга, но в родном городе оказался никому не нужен. Зато в «Рубине» уже дорос до национальной сборной.

После забитого гола казанцы организованно отошли назад, предоставив возможность подопечным Сергея Семака показать себя в атаке. Но до 35-й минуты у хозяев даже намека на что-то серьезное у ворот Егора Бабурина (кстати, «Зенит» тоже отдал его «Рубину» в аренду). Сказывалось, отсутствие Артема Дзюбы, у которого случился рецидив травмы. Лише ближе к перерыву сине-бело-голубые активизировались, но до опасных моментов дело не дошло, более того, даже до ударов в створ ворот.

А второй тайм начался для команды Семака с еще одного неприятного ляпа. На 50-й минуте Калинин навесил в штрафную по центру, а Лунев с Анюковым не смогли решить, кто из них главный. В итоге, тот же Сорокин между ними забежал, прыгнул и головой мяч через голкипера отправил в сетку, вновь передав привет родному городу!

В попытке что-то изменить Семак выпускает третьего нападающего Антона Заболотного, сменив Мака. Риск оправдывается. Бразилец Эрнани зарабатывает пенальти, а аргентинец Паредес его уверенно реализует - 1:2!

На мгновение показалось, что бердыевская молодежь тут же рухнет под натиском фаворита. Но больше реальных шансов отличиться до финального свистка у питерцев не было. Сорокин же все-таки сделал хет-трик. Правда, из офсайда.

Учитель (Курбан Бердыев) вновь смог дать урок тактической хитрости своему ученику (Сергею Семаку). Петербургский клуб потерпел первое домашнее поражение при Семаке. «Рубин» же впервые в нынешнем чемпионате выиграл на чужом поле.

Чемпионат России. Премьер-лига 17-й тур.

Итоговый счет матча «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) – 1:2 (0:1)

Состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин (65, Маркизио), Мак (55, Заболотный), Дриусси, Шатов

Состав «Рубина»: Бабурин, Уремович, Навас, Сорокин, Абдуллин (69, Степанов), Калинин (Камболов, Гранат, Могилевец, Байрамян, Сагитов (84, Бухаров)

Голы: 0:1 Сорокин (7), 0:2 Сорокин (50), 1:2 Паредес (59, с пенальти)

Предупреждения: Эрнани (18), Шатов (28), Байрамян (29), Калинин (39), Нету (49), Паредес (55), Сагитов (61), Уремович (78), Гранат (90+4)

9 декабря 2018 года. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 48 657 зрителей.

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