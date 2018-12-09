Сергей Семак после матча Зенит - Рубин: Иногда СМИ пишут фантастическую чушь о команде

- В исполнении "Рубина" мы увидели то, что и ожидали, к чему готовились, - сказал Семак. Знали мы об опасности соперника на стандартах - забить с них у "Рубина" шансы намного выше, чем с игры. Но допустили грубые ошибки, а вернуться в игру со счета 0:2 очень тяжело. Хотя возможно. Мы много атаковали, у нас были моменты, особенно в конце матча.

- Что произошло, когда "Зенит" пропустил первый мяч? Егор Сорокин забивал с одного метра?

- Мы обсуждали такие моменты, говорили, что нельзя позволять соперникам блокировать вратаря. В этой ситуации, наверное, понадеялись на то, что Андрей Лунев первым доберется до мяча и не уделили должного внимания Сорокину.

Семак признает, что вернуться в игру со счета 0:2 очень тяжело.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Лунев стал допускать несвойственные ему ошибки. Он психологически подсел?

- Возможно, причина и в этом. Допускаю, что сказывается психологическая усталость от длинного и трудного футбольного года.

- Считаете ошибкой выход в стартовом составе Шатова? Ведь это добавило сложностей "Зениту" при стандартах?

- У нас было достаточно высоких игроков. А замысел был в том, чтобы наши скоростные и маневренные атакующие игроки быстро выходили в атаку и комбинировали на половине поля соперника. В первом тайме этого не получилось. После перерыва комбинационная игра была уже заметно лучше.

- Артем Дзюба пропустил матч из-за травмы. Он может пропустить и матч со "Славией"?

- Вероятность этого сохраняется. Ясность должна наступить завтра.

Ключевая фраза тренера Зенита после матча с Рубином: "Не уделили должного внимания Сорокину".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Иванович в роли Дзюбы на последних минутах - это наигранный вариант или от безысходности?

- Бранислав обладает хорошими атакующими навыками, полезен при верховой борьбе. Поэтому его перевод в переднюю линию был обоснован. И это могло дать результат - на последних минутах у ворот "Рубина" возросло напряжение, мы создали несколько моментов. В том числе с участием Ивановича.

- Сообщается, что и он, и Паредес могут вскоре перейти в другие команды?

- Иногда в СМИ появляется такая чушь, что удивляюсь, как такое вообще можно придумать. Ни с Паредесом, ни с Ивановичем никаких разговорах об уходе из "Зенита" не было. При этом те футболисты, которые захотят покинуть "Зенит", эту возможность получат. Специально мы удерживать никого не будем. Кто-то, наверное, уйдет в аренду, кто-то, допускаю, сменит клуб на правах полноценного трансфера.