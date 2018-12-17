«Дядя Дима спас меня»: Школьница просит отменить приговор чоповцу, который защитил ее от педофила

ТЕМА ДНЯ - ПЕТЕРБУРГ. Спасти ребенка от педофила и оказаться за решеткой 00:00 00:00

38-летний многодетный отец из города Тосно в Ленобласти оказался на скамье подсудимых за то, что задержал педофила. Теперь Дмитрий Мясников, который хотел совершить благородный поступок, лишился работы, получил срок (к счастью, условный), а еще должен выплатить немалую сумму государству. Педофил же гуляет на свободе. На сторону Мясникова встал не только весь город, но и сама спасенная от педофила девочка и ее мама! Приговор многодетному отцу будут обжаловать. Но поможет ли? Ведь закон Мясников все-таки нарушил.

«ДУМАЛА, ЭТО ШУТКА ОДНОКЛАССНИКОВ»

14-летняя Аня (имя изменено, - Прим.ред.), как и все современные подростки, жить не может без соцсетей. А как иначе? Одноклассники не поймут. Пару лет назад школьница зарегистрировалась в соцсети «ВКонтакте», в друзья добавила подружек и школьных приятелей. Мама увлечение дочки не одобряла. И не зря.

- Зимой 2018 года мне написал этот, - рассказала «КП-Петербург» Аня. - Я подумала, что это так одноклассники шутят надо мной. Они иногда создают фейковые страницы и написывают всем подряд.

Девочка поддержала переписку с незнакомцем. Обсуждала школу, отвечала на простые вопросы о себе. Меньше чем через месяц загадочный собеседник решил продолжить общение чуть ближе.

- Он написал мне «давай переспим за 10 000 рублей». Попросил выслать интимные фото. Я тогда поняла, что это педофил. Маме боялась показать – она бы ругалась, ведь всегда против соцсетей была. Тогда показала переписку дяде Диме. Мама с ним дружит, он нам помогает, ремонт делает. В последний раз дал мне свой номер телефона и сказал, чтобы в сложных ситуациях я к нему обращалась.

Что школьница и сделала. Дмитрий Мясников девочку внимательно выслушал, а потом предложил ловить извращенца «на живца».

«ПЕДОФИЛ ПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ, ДЕНЕГ ПРЕДЛАГАЛ…»

37-летняя Татьяна одна воспитывает Аню, работает сиделкой. С Дмитрием Мясниковым познакомилась случайно четыре года назад – он подрабатывал сантехником в ее доме. С тех пор земляки регулярно общались. Поэтому когда Татьяне позвонил Дмитрий и сказал, что к Ане пристает извращенец, женщина перепугалась.

- Я знаю, что Дима работает в частной охране, в группе быстрого реагирования. Поэтому я была уверена в нем, что он поможет, - рассказала «КП-Петербург» Татьяна. – А на полицию я не надеялась.

Татьяна и Дмитрий разработали простой план: попросили Аню согласится на встречу с негодяем. Что подросток и сделала. 6 февраля вечером педофил приехал в Тосно из Петербурга на своей машине. Посадил ребенка в салон и отправился в сторону леса. Дмитрий на служебной машине за ним.

Аня и мама неохотно вспоминают события того дня. В авто извращенец начал приставать к 14-летней девочке. Целовал в губы, трогал за грудь, опускался ниже. Девочка все же смогла вырваться из его рук и выскочила из машины. Педофил - за ней. Неподалеку их уже ждал Дмитрий. Сделал предварительный выстрел из служебного оружия в воздух, заставил педофила лечь на землю и потом надел на него наручники.

Дмитрий Мясников хотел помочь девочке. Но нарушил закон.Фото: Личная страница Вконтакте

- Я тоже недалеко от них была, - вздыхает Татьяна. – Видела этого извращенца. Он прощения просил, денег мне предлагал… Кастрировать таких надо!

Кстати, извращенец успел передать Ане карточку с деньгами и пинкод от нее. Правда, на ней было всего 2500 рублей, вместо обещанных 10 000 рублей. Проверил карточку Дмитрий – снял с нее пару тысяч и отдал матери в качестве моральной компенсации. Правда, по требованию правоохранителей, сумму все же вернули любителю маленьких деток.

«ПРИГОВОР НЕСПРАВЕДЛИВ!»

Дмитрий – простой рабочий. Он женат, воспитывает троих сыновей, крутится на двух работах – в частной охране и местном Жэке. Уверен: с педофилом все сделал правильно. Не издевался над ним, а молча привез в отделение полиции. Правда, вместо педофила за решеткой оказался сам.

- Через двое суток после случившегося я вышел на работу, а меня, оказывается, уволили! – негодует Дмитрий Мясников.- Не успел ничего понять, оперативники меня в наручники и в изолятор временного содержания.

Спасителю приписали вымогательство и угон машины. Правда, с помощью адвокатов удалось первое обвинение отсечь.

Однако за угон пришлось отвечать. Теперь 1 год и 10 месяцев Мясников должен будет трудиться на благо государства. Таков приговор суда, вынесенный 12 декабря. А тот самый педофил получил всего 400 часов исправительных работ. Многодетный отец с приговорами не согласен и будет их обжаловать. А еще говорит, что готов продолжать подвиги. И мечтает вернуться работать в ЧОП. Сейчас осужденный смог устроиться на работу только водителем маршрутки.

- Я считаю, что это несправедливый приговор! - возмущается Татьяна.- Спас ребенку, жизнь и оказался виновным! А педофил гуляет на свободе. Теперь люди не будут помогать, будут проходить и отказывать – человеку поможешь, а тебя или посадят или задержат.

ИСТОЧНИК, БЛИЗКИЙ К СЛЕДСТВИЮ

«Преступление есть, закон нарушен»

На защиту Дмитрия встали и жители города Тосно. Страница в соцсетях мужчины забита сообщениями со словами поддержки. Но, как бы не восхищались поступком экс-чоповца, закон он все-таки нарушил.

- Педофилу инкриминировали статью 135 часть 1 УК РФ – это развратные действия без применения насилия. Согласно законодательству, деяние наказывается обязательными работами или лишением свободы до трех лет. В этом деле важную роль сыграло наличие положительной характеристики с места работы обвиняемого (известно, что 31-летний педофил работает мастером участка на одной из строек Петербурга, - Прим.ред.). Возможно, у него есть также и несовершеннолетние дети. Кроме того, он публично раскаялся.

Несмотря ни на что, Дмитрий Мясников все-таки закон нарушил. Несмотря на то, что сам обвиняемый в развратных действиях претензий к Мясникову не имеет, все-таки согласия на использование своего авто он не давал. Есть такое понятие, как публичное обвинение – это когда начинается уголовное преследование по делам, где согласие потерпевшего не нужно. Действия Дмитрия очевидно попали под этот критерий. И его осудили по статье 166 УК РФ «Угон без цели хищения».