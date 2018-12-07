2018-12-07T11:30:31+03:00
Происшествия

1238 домов на Васильевском острове до субботы остались без тепла

Причиной холода в батареях стала очередная коммунальная авария
Петр КИБЕР
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1238 домов на Васильевском острове до субботы остались без тепла.1238 домов на Васильевском острове до субботы остались без тепла.Фото: Тимур ХАНОВ
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Небольшое парение над асфальтом, которое на Детской улице при объезде заметили сотрудники петербургской «Теплосети», стала причиной, по которой жители более чем 1200 домов на Васильевском острове до субботы остались без горячих батарей.

- «Теплосеть Санкт-Петербурга» уведомляет, что в связи с технологическим нарушением на коммунальных сетях будет отключен подающий трубопровод и циркуляция по нему с 18:30 06 декабря до 00:30 08 декабря 2018 года, - информирует пресс-служба администрации Василеостровского района.

По словам чиновников, в зону ограничения теплоснабжения входит 1238 зданий, в том числе 32 детских учреждений, 51 лечебное, и 839 жилых домов.

При проверке участка на Детской, дом 5, был найден дефект на трубе диаметром в метр. Фото: Артем КИЛЬКИН

При проверке участка на Детской, дом 5, был найден дефект на трубе диаметром в метр.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сами энергетики сообщают, что это вынужденная мера. При проверке участка на Детской, дом 5, был найден дефект на трубе диаметром в метр. Чтобы не «рвануло» капитально, проблемный кусок было решено заменить. По нормативам на эти работы положено 30 часов, в которые бригады должны раскопать асфальт, обнажить коммуникации и отремонтировать их.

Чтобы жители не замерзли в своих домах, все это время горячая вода будет подаваться в полном объеме, а вот батареи станут совсем холодными, или еле теплыми – их переведут на резервную схему – все основные ресурсы будут направлены на отопление детских садов, школ и больниц.

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