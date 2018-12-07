2018-12-07T16:50:10+03:00
Общество

Жительнице Петербурга предложили обменять огнемет от Илона Маска на бейсболку

Ноу-хау от главы американской компании SpaceX застряло на российской таможне и не дошло до покупательницы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Блогер из США, который свой огнемет все же получил. Фото: instagram.com/kylevandeveeБлогер из США, который свой огнемет все же получил. Фото: instagram.com/kylevandevee
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Петербурженка осталась без защиты на случай зомби-апокалипсиса. Таможня не пропустила «огнемет» от Илона Маска на территорию России.

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

Свое новое изобретение – огнемет - глава американской компании SpaceX Илон Маск презентовал в начале 2018 года. Тогда эпатажный бизнесмен заявил, что агрегат станет верным помощником во время нашествия зомби.

- Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги! - написал Маск в своем Твиттере.

Фотография с презентации огнемета. Фото: boringcompany.com.

Фотография с презентации огнемета. Фото: boringcompany.com.

Первую партию товара, 20 тысяч штук, раскупили буквально за пять дней. Позднее Маск сообщил, что из-за проблем на таможне переименовал огнеметы в «неогмененты». По факту, так оно и есть. Ведь агрегат, из которого вырывается эффектное пламя, считается газовой горелкой.

ОТПРАВИЛИ В США

Петербургский блогер Елизавета Неред, известная как Лиззка, стала одним из тех, кто по совету Маска решил подготовиться к восстанию зомби заранее. В своем Твиттере девушка рассказала, что заказала огнемет-неогнемет в начале 2018 года.

- Год назад, когда я была в Тайланде, я пьяная купила огнемет, – написала блогер.

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Блогеры тестируют новую покупку.
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Посылка успешно преодолела океан и добралась до российской таможни, где коробкой заинтересовались пограничники. Груз они посчитали подозрительным и отправили восвояси. Об этом ей сообщила компания The Boring Company, которая занимается производством «игрушек».

К своему посту петербурженка прикрепила письмо представителей фирмы Илона Маска. В нем говорится, что все отправленные в Россию огнеметы затормозили на границе.

- Мы знаем - это полный облом! - сокрушаются в The Boring Company.

Скриншот письма от компании. Фото: twitter.com/l1zzka.

Скриншот письма от компании. Фото: twitter.com/l1zzka.

За огнемет петербурженка выложила около 35 тысяч рублей. Взамен компания предложила переслать товар на другой адрес в США или вернуть деньги. Еще один вариант компенсации – принять в подарок кепочку с названием компании.

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