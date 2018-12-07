2018-12-07T19:05:21+03:00
Общество

Блогер Лиззка из Петербурга «обожглась» на доставке огнемета от Илона Маска

Ноу-хау от главы американской компании SpaceX застряло на российской таможне и не дошло до покупательницы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Блогер из США, который свой огнемет все же получил. Фото: instagram.com/kylevandeveeБлогер из США, который свой огнемет все же получил. Фото: instagram.com/kylevandevee
Изменить размер текста:

Петербурженка осталась без защиты на случай зомби-апокалипсиса. Таможня не пропустила «огнемет» от Илона Маска на территорию России.

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

Свое новое изобретение – огнемет - глава американской компании SpaceX Илон Маск презентовал в начале 2018 года. Тогда эпатажный бизнесмен заявил, что агрегат станет верным помощником во время нашествия зомби.

- Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги! - написал Маск в своем Твиттере.

Фотография с презентации огнемета. Фото: boringcompany.com.

Фотография с презентации огнемета. Фото: boringcompany.com.

Первую партию товара, 20 тысяч штук, раскупили буквально за пять дней. Позднее Маск сообщил, что из-за проблем на таможне переименовал огнеметы в «неогмененты». По факту, так оно и есть. Ведь агрегат, из которого вырывается эффектное пламя, считается газовой горелкой.

ОТПРАВИЛИ В США

Петербургский блогер Елизавета Неред, известная как Лиззка, стала одним из тех, кто по совету Маска решил подготовиться к восстанию зомби заранее. В своем Твиттере девушка рассказала, что заказала огнемет-неогнемет в начале 2018 года.

- Год назад, когда я была в Тайланде, я пьяная купила огнемет, – написала блогер.

Лиззка - популярный блогер. Только на YouTube у нее больше двух миллионов подписчиков. Фото: instagram.com/l1zzka.

Лиззка - популярный блогер. Только на YouTube у нее больше двух миллионов подписчиков. Фото: instagram.com/l1zzka.

whatsinsidewhatsinside
Блогеры тестируют новую покупку.
3093 отметок «Нравится»31 комментариевInstagram

Посылка успешно преодолела океан и добралась до российской таможни, где коробкой заинтересовались пограничники. Груз они посчитали подозрительным и отправили восвояси. Об этом ей сообщила компания The Boring Company, которая занимается производством «игрушек».

К своему посту петербурженка прикрепила письмо представителей фирмы Илона Маска. В нем говорится, что все отправленные в Россию огнеметы затормозили на границе.

- Мы знаем - это полный облом! - сокрушаются в The Boring Company.

Скриншот письма от компании. Фото: twitter.com/l1zzka.

Скриншот письма от компании. Фото: twitter.com/l1zzka.

За огнемет петербурженка выложила около 35 тысяч рублей. Взамен компания предложила переслать товар на другой адрес в США или вернуть деньги и получить кепочку с названием фирмы в качестве презента.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму