«У меня взломали дверь и забрали ребенка»: Мать объяснила, почему выкрала младенца из больницы

Жителей Киришей Ленобласти ранним утром переполошила новость – из городской больницы похитили шестимесячного младенца. Позже выяснилось, что ребенка выкрала мать, у которой его накануне изъяли органы опеки.

- Женщина просто пришла и забрала мальчика, - пояснили «КП» в больнице. – До этого нам говорили, что младенца забрали у нее из-за того, что она вроде как была пьяной.

Горе-родительницей оказалась 29-летняя Ирина Семенова (имена изменены – прим.ред.), которая числится матерью-одиночкой. Судя по ее странице в соцсетях, она не очень-то и походит на неблагополучную женщину. Вот фото сына с крестин, вот нежные посты: «Счастье - это, когда тебя дома ждет вот такое солнышко» и «Дети - главная радость в жизни». Отец у малыша тоже есть, они живут вместе. Просто в гражданском браке. Как рассказала нам сама Ирина, сейчас она в декрете, а обеспечивает их как раз муж, который работает дальнобойщиком. Недавно пара разговаривала о том, чтобы записать родившегося ребенка на главу семейства. Но тут появились сотрудники опеки, и довести этот вопрос до конца не успели.

Мать ребенка заявляет, что у нее забрали сына незаконно.

- Никаких постановлений они мне не предъявили, устно ничего не объяснили, - недоумевает Ирина. – Вызвали силовиков, вскрыли дверь, незаконно зашли в дом и отобрали ребенка. Когда забирали сына, поцарапали мне руку.

Как нам удалось узнать, проблемы с сотрудниками опеки у женщины начались сразу же после рождения Павлика.

- Во время беременности я сдуру как-то сказала, что не хочу ребенка, - сокрушается мамочка. – Но потом поняла, что ошибалась. Сын родился недоношенным и первые два месяца находился в больнице. А я в это время лежала в другой – из-за проблем с сердцем. Именно тот факт, что малыш долгое время был без мамы, и возмутил опеку.

Мать ребенка будет подавать в суд на сотрудников опеки.

К делу тогда подключился дедушка мальчика, который посоветовал Ирине оформить опеку над Павлушей на бабушку.

- А потом я вновь оформила ребенка на себя, - рассказывает Ирина и тяжело вздыхает. – Но дальше в нашей семье произошла трагедия – умерла мама, а отца госпитализировали. Так я осталась без его поддержки и как раз в это время вновь началась история с опекой.

При этом Ирина недоумевает, как дошло до того, что ребенка все же забрали. Ведь суд не лишал ее родительских прав и никаких ограничений не накладывал.

- По совету адвоката я пришла в больницу и забрала сына! – объясняет свой поступок женщина. – А на следующий день нам пришлось сюда вернуться, потому что у ребенка анорекция. Все лечение буду находиться с ним рядом, но на опеку все равно подам в суд.

Сами сотрудники опеки поясняют, что забрали ребенка у матери совершенно законно - на основании постановления администрации №30.39 от 5.12.18.

- Мать не должным образом исполняла свои обязанности, - сухо пояснили «КП» в пресс-службе Комитета по образованию Киришского района. - Эта формулировка в постановлении и присутствует.

Какие именно обязанности не исполняла мать, не уточнили. Но мы отправили официальный запрос в ведомство, и будем следить за развитием этой загадочной истории.