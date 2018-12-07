2018-12-07T15:49:15+03:00
Общество

«Мост глупости» в Петербурге нарядят к Новому году

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев считает, что это сделает его более заметным для водителей
Лилия КОЗЛОВА
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«Мост глупости» могут украсить новогодней подсветкой Фото: соцсети«Мост глупости» могут украсить новогодней подсветкой Фото: соцсети
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Накануне, 6 декабря, петербургский «мост глупости», который находится на пересечении Ленсоветской дороги и Софийской улицы, «поймал» очередную «Газель». Это уже 162-й грузовик, который тщетно пытался пройти под железобетонной несгибаемой конструкцией. Узнав об этом, депутат парламента Петербурга Алексей Цивилев предложил украсить мост к Новому году праздничной подсветкой.

- В преддверии новогодних праздников предлагаю рассмотреть возможность обращения в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ для принятия оперативных решений по новогодней подсветке моста сигнальными красно-белыми огнями, которые аналогичны с дорожным знаком «Препятствие», - говорится в обращении Цивилева к вице-губернатору Петербурга Игорю Албину.

Депутат Законодательного собрания города на Неве считает, что яркие огоньки станут не только праздничным украшением «моста глупости», но и помогут водителям, которые не любят обращать внимание на знаки, все же замечать препятствие.

- Сохранить подсветку необходимо и после новогодних праздников, поэтому вариант должен быть очень экономичным, - считает парламентарий.

Тем не менее, остаются некие сомнения, что яркие мерцающие огни изменят ситуацию. Ведь ни знаки, ни растянутый огромный предупреждающий баннер до сих пор не помогли и слава «моста глупости» все не утихает. В любом случае, будет приятно видеть его украшенным, праздничным и новогодним.

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