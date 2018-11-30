Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

Качественная рассада перца болгарского – залог богатого урожая в будущем. Чтобы она получилась здоровой и крепкой, необходимо позаботиться о качественных семенах. Лучше всего приобрести их в специализированных магазинах или на сайте фирмы производителя. Важно, чтобы упаковка была герметично закрыта и предоставляла полную информацию о фирме производителе, количестве семян и сроке годности. Вовремя и правильно высеянные семена дадут дружные и крепкие всходы. Лучшее время для посевных работ - начало февраля. Рассада перца успевает хорошо окрепнуть до посадки в открытом грунте и нарастить мощную корневую систему. И порадовать Вас хорошим урожаем!

Перец сладкий Новый русский.

Сорт среднеспелый, от массовых всходов до технической спелости плодов 120-130 дней. Растение штамбовое, полураскидистое, высотой до 50 см. Лист яйцевидной формы, темно-зеленый, крупный. Плоды плоско - округлые, высотой 5-7 см, диаметр 8-10 см, очень крупные, массой 110-150 гр, окраска в фазе технической спелости светло-зеленая, в биологической – темно-красная. Толщина стенок 8-10 мм, мякоть сочная, нежная, сладкая, отличных вкусовых качеств. Период плодоношения 30- 45 дней. Адаптирован к пониженным температурам и неблагоприятным погодным условиям в северных регионах.

Ценность сорта.

Высокая урожайность, дружное формирование плодов, оригинальность формы, отличные вкусовые качества, повышенная лежкость и транспортабельность. Сорт устойчив к вертициллезному увяданию.

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