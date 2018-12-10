2018-12-10T12:17:56+03:00
Общество

Автосалоны Таллинский-Авто и Неон-Авто открывают двери на шоколадную фабрику

15 и 16 декабря владельцы чешской марки смогут прочувствовать настоящую волшебную атмосферу в автосалонах WAGNER
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Официальные дилеры SKODA ГК WAGNER.Официальные дилеры SKODA ГК WAGNER.
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В преддверии Нового года и Рождества каждому из нас хочется сказки. Нет сомнений, что Дед Мороз и Снегурочка будут ждать большинство малышей и взрослых на различных утренниках и корпоративах. ŠKODA хочет подарить своим дорогим клиентам и самым юным автолюбителям особенные впечатления в уходящем году.

Маленьким гостям предстоит попасть на самую невероятную фабрику сладостей в мире под руководством харизматичного волшебника — кондитера Вилли Вонки! Теперь у каждого юного шкодовода есть шанс своими глазами увидеть чудеса, происходящие в удивительных цехах, и пройти веселые испытания от гениального изобретателя: химическое шоу, самый вкусный в мире шоколад, а также незабываемую вечеринку в финале программы.

Взрослым тоже не придется скучать, ведь их ждёт мастер-класс по вечернему мейкапу для автолюбительниц, сертификаты на модную стрижку для мужчин, а также мастер-класс по росписи елочных шаров для всех желающих.

Нельзя уйти с праздника, не сделав памятные снимки в шоколадной фотозоне!

Помимо этого, в программе викторины и конкурсы, сладкие подарки, а также оригинальные аксессуары ŠKODA.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться! Количество мест на фабрике ограничено. Регистрация и подробности на сайте.

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