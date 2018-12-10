2018-12-10T12:17:56+03:00
Общество

Автосалоны Таллинский-Авто и Неон-Авто открывают двери на шоколадную фабрику

15 и 16 декабря владельцы чешской марки смогут прочувствовать настоящую волшебную атмосферу в автосалонах WAGNER
Поделиться:
Официальные дилеры SKODA ГК WAGNER.Официальные дилеры SKODA ГК WAGNER.
Изменить размер текста:

В преддверии Нового года и Рождества каждому из нас хочется сказки. Нет сомнений, что Дед Мороз и Снегурочка будут ждать большинство малышей и взрослых на различных утренниках и корпоративах. ŠKODA хочет подарить своим дорогим клиентам и самым юным автолюбителям особенные впечатления в уходящем году.

Маленьким гостям предстоит попасть на самую невероятную фабрику сладостей в мире под руководством харизматичного волшебника — кондитера Вилли Вонки! Теперь у каждого юного шкодовода есть шанс своими глазами увидеть чудеса, происходящие в удивительных цехах, и пройти веселые испытания от гениального изобретателя: химическое шоу, самый вкусный в мире шоколад, а также незабываемую вечеринку в финале программы.

Взрослым тоже не придется скучать, ведь их ждёт мастер-класс по вечернему мейкапу для автолюбительниц, сертификаты на модную стрижку для мужчин, а также мастер-класс по росписи елочных шаров для всех желающих.

Нельзя уйти с праздника, не сделав памятные снимки в шоколадной фотозоне!

Помимо этого, в программе викторины и конкурсы, сладкие подарки, а также оригинальные аксессуары ŠKODA.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться! Количество мест на фабрике ограничено. Регистрация и подробности на сайте.

* Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму