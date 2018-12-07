Учитель из Китая с беременной студенткой неделю бродили по лесу под Выборгом, пытаясь незаконно пересечь границу с Финляндией

Пытался убежать от позора – опозорился еще больше. В непростую ситуацию попал 53-летний преподаватель одного из китайских университетов Се Хун. Сначала от педагога забеременела студентка, а потом его поймали на российско-финляндской границе в Ленинградской области и отправили в тюрьму.

ЧЕРЕЗ ЛЕС И МОРЕ

На поездку Се Хун вдохновился, когда узнал о том, что его молодая студентка Ван Вэйцзя в положении. Бегством в Европу через Россию преподаватель рассчитывал избежать позора, а заодно избавиться от ненавистного ему политического строя Китайской народной республики. В путешествие с педагогом-оппозиционером отправились юная любовница и его сын, 24-летний Се Дуншань.

Невероятные приключения китайцев в России начались 18 января 2017 года, когда трое авантюристов прибыли в Петербург под видом обычных туристов. Се Хун и его команда заселились в хостел и познакомились там с двумя россиянами. Новые друзья сразу прониклись сочувствием к опальному учителю и согласились помочь.

– «Туристы» купили в Северной столице еды на шесть дней, теплые вещи, надувную резиновую лодку, веревку, нож и тележку, – сообщили «Комсомолке» в Погрануправлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти. – И поехали на автомобиле одного из россиян в сторону Выборга.

23 января иностранцы высадились из машины неподалеку от поселка Матросово и уверенно зашагали к российско-финляндской границе. Чтобы достичь цели быстрее, Се Хун продолжил на мобильном телефоне маршрут через лес и Финский залив.

Идейному вдохновителю «турпохода» и его сыну преодолеть огромное расстояние пешком, да еще в двадцатиградусный мороз, было не так-то сложно. А вот Ван Вэйцзя, которая была уже на шестом месяце беременности, пребывала в легком шоке. Ведь она, как теперь выяснилось, вообще не знала, что великовозрастный любимый ведет ее в другую страну.

ЛОДКУ – СЖЕЧЬ

По приграничным лесам вояжеры бродили два дня. Но все же вышли к берегу Финского залива. Настало время надувной лодки. Вот только долго морское путешествие не продлилось: спустя четыре часа на веслах судно уперлось в лед. В попытке разобраться, что делать дальше, иностранцы вышли на него. И это стало роковой ошибкой.

– Беременная студентка провалилась, – сообщают пограничники. – Спасенную из ледяной воды, мужчинам пришлось тащить ее волоком в лодке до берега, так как девушка почувствовала себя дурно. На холме в лесу мужчины разбили лагерь. Чтобы обогреть Ван Вэйцзя, лодку пришлось сжечь. Вместе с ней на растопку пустили часть вещей.

Студентке становилось все хуже, но Се Хун отказываться от мечты не собирался: он еще пять дней водил молодежь по заснеженным просторам Ленинградской области. Наконец, 29 января иностранцы приблизились к границе. Инициатор незабываемого путешествия приказал сыну и возлюбленной разорвать свои документы, а клочки спрятал в лесу. Оставался последний рывок. Но, увы, на пути Се Хуна к мечте оказались российские пограничники.

Многострадальную Ван Вэйцзя, которая не подозревала, что идет на преступление, депортировали в Китай и наказывать уголовной статьей не стали. А вот ее спутников отдали под суд. 28 ноября Выборгский районный суд назначил каждому несостоявшемуся перебежчику границы по году тюрьмы.