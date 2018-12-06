Цифровизация - это «Билет в будущее»

«Билет в будущее» - проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным во время встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» в феврале этого года. Петербург стал одним из семи городов страны, где на современной образовательной площадке старшеклассники смогли узнать больше о профессиях настоящего и будущего, получить навык профориентации и поучаствовать в профессиональных пробах под руководством экспертов. Главный эксперт по сетям радиодоступа МегаФона Александр Гостищев провел для ребят мастер-класс, а также помог «потрогать профессию связиста руками», подготовив практический кейс.

В это же время среди студентов профессиональных образовательных учреждений прошел открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Благодаря интернет-доступу от МегаФона была обеспечена прямая трансляция мероприятия в социальные сети ВКонтакте пресс-центра Академии Цифровых Технологий на скорости более 65 Мбит/сек.