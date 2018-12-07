2018-12-07T23:11:05+03:00
Звезды

"Харви Вайнштейн нервно курит в холодке...»: Борис Гребенщиков выпустил анимированную "Бой-бабу"

Новый клип за несколько часов посмотрели более 18 тысяч человек [видео]
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Борис Гребенщиков спел про "Бой-бабу". Фото: InstagramБорис Гребенщиков спел про "Бой-бабу". Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Борис Гребенщиков отметил свое 65-летие, и в честь юбилея сделал поклонникам подарок - выпустил на волю "Бой бабу". 7 декабря на официальном You-Tube канале "Аквариума" появилась видеоверсия сингла.

Из рисованного телевизора БГ поет о "Бой-бабе", "деве небольшого роста", которая "не боится ни ретвита, ни репоста. Она не видит смысла в пустой болтовне, Те, кто не согласен, давно лежат на дне".

И дауншифтер, который гулял по лесу, и управленец, который отправился в баню, где обидел девочку Маню, и чиновник губернского масштаба - всем на пути встречается эта бой-баба. Суперженщина, которая крутит самыми влиятельными мужчинами и наказывает их.

"Она лично знает Бэнкси и курс биткойна, она идет по жизни легко и спокойно. Сцилла и Харибда у нее на поводке, а Харви Вайнштейн нервно курит в холодке".

Аквариум - Бой-баба.Музыка и текст - Борис Гребенщиков Записано в Петербурге и Лондоне в 2018 году Apple Music - https://apple.co/2BWK5wC iTunes - https://apple.co/2EiYc1S Boom - https://vk.cc/8Mr9ds Yandex - https://music.yandex.ru/album/6202735 Google Play - https://tinyurl.com/y999c9lm Spotify - https://spoti.fi/2UqABRk Режиссер- Мариша Фалькович Художники - Саша Бродский, Мариша Фалькович Анимация- Мариша Фалькович Продюсер- Дуся Заливако Дополнительная анимация- Мэделин Бабука Блэк София Беннетт Холмс В мультфильме использованы работы Саши Бродского и Елизаветы Федермессер. Обложка сингла- БГ/Владимир Егоров, vetego.com Координация - Алексей Ипатовцев-Ипатов Все новости БГ : https://www.facebook.com/grebenshikov/

Анимационный клип, по версии одних поклонников БГ, слишком нафталиновый, напоминающий небрежные потуги художников из 90-х. А по мнению других, - абсолютно концептуальное видео. Да и вся песня - иллюстрация к книге Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи".

К слову, "Бой-баба" - это песня из ноябрьского альбома "Аквариума" "Аэростат.703", а на концертах Бориса Борисовича она звучала еще до выхода альбома, практически с середины этого года. Спел "Бой-бабу" БГ и на своем юбилейном концерте "Двери травы" в БКЗ "Октябрьский".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Андрей Аршавин на стадионе "Санкт-Петербург" вручит награду "Лучшему игроку месяца" РПЛ
В 2018 году в Санкт-Петербурге высадили 12 тысяч лип, кленов, елей и других деревьев
Сергей Семак о поединке "Зенит"-"Рубин" 9 декабря 2018: "Нас ждет сложный матч"
В связи с матчем «Зенита» в Петербурге ограничат движение
Глава ОПГ, занимавшийся инсценировками ДТП в Петербурге, получил наказание
Рецидивист, причастный к убийству в Гатчине, отправится в тюрьму
В доме престарелых в Пушкине проверка выявила грязь и антисанитарию
Смертельное ДТП: «Жигули» сбил двух женщин и ребенка под Гатчиной
Из проруби в Крюковом канале вынырнул бобер
Вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади установили леса
Ленинградская область поделится опытом трудоустройства инвалидов
Беглов устроил проверку из-за отключения отопления на Васильевском острове
«Карманный» воришка, снявший с карты гостьи Петербурга миллион рублей, задержан
Детский тренер в Петербурге прикарманил себе 300 тысяч рублей
В Ленобласти будут штрафовать за неправильное содержание домашних животных
Второй тур голосование за новое название «Пулково» начнется 10 декабря
С июля 2019 года тарифы на воду в Петербурге поднимутся на 7 процентов
Культурный «митинг»: На вход в Эрмитаж образовались огромные очереди
На перекрестке Савушкина и Туристской «Пежо» поднял на капот «Киа»