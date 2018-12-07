2018-12-07T23:11:05+03:00
Звезды

"Харви Вайнштейн нервно курит в холодке...»: Борис Гребенщиков выпустил анимированную "Бой-бабу"

Новый клип за несколько часов посмотрели более 18 тысяч человек [видео]
Елена МОЛОДКИНА
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Борис Гребенщиков спел про "Бой-бабу". Фото: InstagramБорис Гребенщиков спел про "Бой-бабу". Фото: Instagram
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Борис Гребенщиков отметил свое 65-летие, и в честь юбилея сделал поклонникам подарок - выпустил на волю "Бой бабу". 7 декабря на официальном You-Tube канале "Аквариума" появилась видеоверсия сингла.

Из рисованного телевизора БГ поет о "Бой-бабе", "деве небольшого роста", которая "не боится ни ретвита, ни репоста. Она не видит смысла в пустой болтовне, Те, кто не согласен, давно лежат на дне".

И дауншифтер, который гулял по лесу, и управленец, который отправился в баню, где обидел девочку Маню, и чиновник губернского масштаба - всем на пути встречается эта бой-баба. Суперженщина, которая крутит самыми влиятельными мужчинами и наказывает их.

"Она лично знает Бэнкси и курс биткойна, она идет по жизни легко и спокойно. Сцилла и Харибда у нее на поводке, а Харви Вайнштейн нервно курит в холодке".

Аквариум - Бой-баба.Музыка и текст - Борис Гребенщиков Записано в Петербурге и Лондоне в 2018 году Apple Music - https://apple.co/2BWK5wC iTunes - https://apple.co/2EiYc1S Boom - https://vk.cc/8Mr9ds Yandex - https://music.yandex.ru/album/6202735 Google Play - https://tinyurl.com/y999c9lm Spotify - https://spoti.fi/2UqABRk Режиссер- Мариша Фалькович Художники - Саша Бродский, Мариша Фалькович Анимация- Мариша Фалькович Продюсер- Дуся Заливако Дополнительная анимация- Мэделин Бабука Блэк София Беннетт Холмс В мультфильме использованы работы Саши Бродского и Елизаветы Федермессер. Обложка сингла- БГ/Владимир Егоров, vetego.com Координация - Алексей Ипатовцев-Ипатов Все новости БГ : https://www.facebook.com/grebenshikov/

Анимационный клип, по версии одних поклонников БГ, слишком нафталиновый, напоминающий небрежные потуги художников из 90-х. А по мнению других, - абсолютно концептуальное видео. Да и вся песня - иллюстрация к книге Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи".

К слову, "Бой-баба" - это песня из ноябрьского альбома "Аквариума" "Аэростат.703", а на концертах Бориса Борисовича она звучала еще до выхода альбома, практически с середины этого года. Спел "Бой-бабу" БГ и на своем юбилейном концерте "Двери травы" в БКЗ "Октябрьский".

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