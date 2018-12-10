Сын Стругацкого сообщил о закрытии своего книжного магазина

Несмотря на звание самого читающего города когда-то самой читающей страны, жители Петербурга все меньше и меньше покупают бумажных книг, отдавая предпочтение электронным. И если крупные торговые сети еще держатся, то маленькие магазинчики вынуждены прекращать работу. Объявил о закрытии своей книжной лавки и сын писателя-фантаста Бориса Стругацкого Андрей.

- Доводим до вашего сведения, что по всей вероятности с 1 января 2019 года наша утлая книжная лавочка окончательно закрывается, и мы удаляемся от дел на заслуженный отдых, - написал Андрей Стругацкий на своей странице «ВКонтакте» еще в конце ноября.

Позднее в СМИ появилась информация, что причиной стало падение спроса на печатные издания, поэтому смысла держать магазин его хозяин больше не видит.

По случаю ликвидации бизнеса объявлены скидки на товар в 50 и более процентов. Сам Андрей Стругацкий отметил, что уже «не сидит» в магазине, также как и его жена Светлана, поэтому желающим приобрести книги, в том числе и труды его дяди и отца Аркадия и Бориса Стругацких, лучше договариваться о встрече заранее.

Напомним, что перу братьев Стругацких принадлежат такие известные произведения, как «Пикник на обочине», по мотивам которого Андрей Тарковский снял своего знаменитого «Сталкера». «Трудно быть богом» и «Обитаемый остров», также экранизированные, но уже позднее и многие другие фантастические повести и рассказы.

В отличие от своего брата Аркадия, родившегося в Батуми и ставшего москвичом, Борис всю свою жизнь провел в городе на Неве. С Петербургом связал свою судьбу и его сын Андрей.